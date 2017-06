La révision constitutionnelle initiée et reportée par le président Ibrahim Boubacar Kéita reste mal comprise par la majorité des Maliens. Pour éclairer la lanterne du peuple et leur permettre de prendre part au débat, le réseau Trait-d’union, présidé par la maire de Goundam, Mme Seck Oumou Sall, a suscité un espace de débats. C’est dans ce cadre que le réseau a organisé le jeudi 21 juin 2017 à la Maison de la presse, une conférence-débats pour débattre du sujet. La conférence était animée par Mamadou Hamèye Cissé (administrateur civil, constitutionnaliste), Pr. Abdoulaye Niang, (Chercheur/consultant, directeur exécutif du centre Sènè d’études stratégiques) et Ben Chérif Diabaté (communicateur traditionnel).

Seck Oumou Sall : “Ce report donne le temps et l’espace nécessaires pour continuer le débat”

Deuxième du genre, la conférence-débat sur la révision constitutionnelle a permis à ses animateurs de donner un son de clairon contraire aux versions données par les opposants au Référendum. Le ton a été donné par la présidente de Trait-d’union Seck Oumou Sall.

Tout en saluant le report du Référendum à une date ultérieure, Seck Oumou Sall dira que ce report donne le temps et l’espace nécessaires pour continuer à débattre sur une question essentielle qui tient à cœur à l’ensemble du peuple. “Notre peuple a droit à être informé et continué à être informé sur les vrais enjeux de cette révision constitutionnelle. La question de la révision constitutionnelle continue de susciter passion et des interrogations. Ainsi, au-delà des fantasmes et des passions qui animent les débatteurs, quels sont les enjeux réels du Référendum ? Qu’implique-t-il pour l’avenir du Mali ? Et que dit réellement cette révision constitutionnelle que la majorité d’acteurs et du peuple malien n’ont certainement pas lu ? Il est indéniable qu’il y a un décalage entre ce que dit la révision constitutionnelle et la manière dont elle a été présentée dans les médias et aussi au sein de l’opinion publique. Nous constatons qu’il s’agit plus d’un regard très orienté qui représente plus les positions et les stratégies des acteurs politiques que celui du peuple malien. Le peuple malien doit prendre une part active dans ce débat. Le vrai choix pour le peuple malien ne se fait pas sur des considérations superficielles et dépassées. Les Maliens doivent être amenés à exprimer leur volonté sur cette révision constitutionnelle. Le débat est une expression de dialogue pour l’intérêt du peuple malien”, a-t-elle déclaré.

Mamadou Hamèye Cissé : “Une Constitution qui n’est pas améliorée deviendra caduque”

Administrateur civil de son état, Mamadou Hamèye Cissé fera l’historique de la révision constitutionnelle qui a commencé sous les régimes Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. A ses dires, c’est Ibrahim Boubacar Kéita qui est sur le parachèvement. Il a trouvé que l’ancienne Constitution de 1992 a permis une avancée de la démocratie avec beaucoup d’acquis dont une des phases est la décentralisation même si elle tarde à se concrétiser. Comme insuffisance du projet de révision constitutionnelle, il a trouvé que la population n’a pas été informée sur ce Référendum qui est un vote de proximité permettant à la population de se prononcer. Il dira que l’amendement constitutionnel n’est pas un fait nouveau. Tout en rappelant les révisions constitutionnelles intervenues en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique auxquelles le Mali s’est inspiré, il soulignera que la révision constitutionnelle est une démarche normale. “Une Constitution qui n’est pas améliorée deviendra caduque”, a-t-il ajouté.

Pr. Abdoulaye Niang : “Soumaïla Cissé, Tiéblé Dramé, Mme Sy et les autres leaders politiques sont des monarques”

Dans son intervention, le Professeur Abdoulaye Niang n’est pas parti avec le dos de la cuillère. Il a dit à qui veut l’entendre que la nouvelle Constitution est une bonne Constitution qui n’est pas venue du néant. Il a remercié les rebelles de Kidal d’avoir provoqué la crise du Nord dont la résolution va permettre de mettre un terme aux crises cycliques. Et la révision constitutionnelle va permettre la paix. Il n’a pas raté les opposants à la révision constitutionnelle qui ont été traités de monarques. “Ne croyez pas aux politiques qui dénoncent cette révision constitutionnelle. Ils nous amènent au K. O. et donnent l’occasion à leurs enfants de maintenir le peuple dans l’esclavage. Etant ressortissant de Kéniéba, Kéniéba est le principal producteur d’or au Mali. Mais à cause de la fraude, du blanchiment d’argent, Kéniéba n’a rien. Avec la révision constitutionnelle, Kéniéba pourra mettre des climatiseurs dans les toilettes. Dire qu’avec la révision constitutionnelle IBK deviendra monarque est un faux débat. Soumaïla Cissé, Tiéblé Dramé, Mme Sy sont des monarques. Car avec ils n’accepteront jamais de céder leur fauteuil de président de parti à un autre militant. Donc, qu’ils arrêtent de continuer à tromper le peuple malien, il faut qu’ils arrêtent d’animer la galerie. Les leaders de l’opposition sont vides. La nouvelle Constitution est une bonne Constitution et avec laquelle, les Maliens vont retrouver leur dignité “, a-t-il dit.

Ben Chérif Diabaté : ” C’est le défaut d’ignorance qui a fait sortir la population dans la rue le jour de la marche de l’opposition”

Communicateur traditionnel, Ben Chérif Diabaté a salué l’organisation de la conférence-débats qui permet aux Maliens d’échanger sur la révision constitutionnelle. A ses dires, la marche de l’opposition a eu du monde tout simplement parce que les Maliens n’avaient pas saisi la réalité de cette révision constitutionnelle. “Et cette insuffisante défaillance incombe à l’Etat qui devait d’abord informé le peuple du bienfait de cette révision. Quand on est gouvernant, on est tenu d’informer, d’échanger avec les gouvernés sur son intention. C’est le manque de communication qui a manqué aux autorités. C’est le défaut d’ignorance qui a fait sortir la population dans la rue le jour de la marche de l’opposition”, a-t-il laissé entendre.

Siaka DOUMBIA