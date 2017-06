Ce geste vient en appui aux efforts des plus hautes autorités du pays, dans la recherche de la paix et de la réconciliation nationale

Le Pr Samba Sow, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne. Ce geste vient en appui aux efforts des plus hautes autorités du pays, dans la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Pour le Ministre, des cérémonies comme celle-là, consistent à favoriser le retour de l’apaisement du climat social au sein de son département. Donnant le ton pour des initiatives pareilles, le premier responsable du portefeuille de la santé a instruit à chaque directeur des structures relevant de son ministère d’emboiter le pas. Pour lui, des gestes comme celui-ci, minimes qu’ils soient, sont hautement significatifs et très importants.

Le Pr Samba Sow a également formulé des bénédictions pour le retour définitif de la paix au Mali. A chacun de ses collaborateurs, il a prié pour le bonheur, la concorde et surtout l’attente dans les différents services au sein desquels ils travaillent. Le ministre a aussi exprimé le vœu de voir ces genres d’initiatives se pérenniser au sein du département de la santé et de l’hygiène publique. Il a souhaité que cela se fasse même après lui. Donc, à ceux qui auront la chance de diriger ce ministère après lui, Samba Sow les encourage à faire autant et même mieux que lui. Il a conclu tout en regrettant la grève prolongée que son département a connue et qui a occasionnée des pertes de vie humaine.

Avant l’intervention du ministre, plusieurs responsables du département ont pris tour à tour la parole pour saluer cette démarche sociale et solidaire du Pr Samba Sow. Au nom du ministre chacun a remercié tous ceux qui se sont donné la peine pour ce déplacement à cette rupture. Ils sont tous prié pour le retour de la paix dans ce pays. Ces retrouvailles autour des plats délicieux ont permis entre collaborateurs de se pardonner entre eux , tout en pensant de même pour notre pays. Chacun de son côté a exprimé le vœu de voir chaque malien bénéficier des soins de qualité. Chose qui explique que désormais, il est souhaitable que les agents de santé viennent vers les malades.

Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé y étaient également présents, à travers le représentant de l’OMS. De son avis, une telle initiative devrait permettre aux agents du secteur de la santé de se réconcilier entre eux. « C’est aussi un espoir d’encouragement vers la paix » dira-t-il. Après avoir remercié le ministre Sow, il a exprimé le vœu de voir notre pays continuer à avancer vers la paix et la prospérité.

Soulignons que cette rupture collective du jeûne a regroupé autour du ministre Samba Sow, les membres de son cabinet, les agents des services centraux de son départements, les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et les hommes des médias.

Diakalia M DEMBELE