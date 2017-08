« Rien de grand ne s’accomplit dans la vie sans la complicité des grands hommes ». Ce proverbe sied au maire de la Commune V du District de Bamako, Amadou Ouattara. Un homme très engagé pour le développement et le bien-être des populations de la Commune V qui prévoit très prochainement la construction d’un marché ultra-moderne à Sabalibougou. Un marché qui n’aura pas sans doute d’égal au Mali et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest.

Le maire de la commune V du District de Bamako, Amadou Ouattara, qui a été longtemps accusé d’avoir vendu le marché de Sabalibougou, a surpris ses détracteurs en exposant son projet de grande envergure. Il s’agit de la construction d’un marché évolutif en lieu et place de l’actuel marché.

L’ancien numéro 3 de la commune V, Amadou Ouattara, puisque c’est de lui dont il est question, avait entrepris avec son prédécesseur la reconstruction du marché de Sabalibougou malheureusement cela n’avait pas abouti à cette époque-là. Mais avec sa détermination, et son courage, Amadou Ouattara, après avoir été élu maire haut la main lors des communales du 20 novembre 2017, s’est fixé comme objectif principal la réalisation de ce projet qui lui tient tant à cœur. Ce marché évolutif de plus d’un hectare offrira une vue imparable de multitudes de magasin superposés. A en croire le maire Ouattara, le marché coutera la somme de 5 milliards de FCFA (repartis comme suite 1 milliard de la part du gouvernement, 500 millions de la mairie et l’autre part reviendra aux bailleurs de fonds). Selon lui, le nouveau marché de Sabalibougou n’aura pas sans doute d’égal au Mali et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest.

Mais il faudrait attendre un peu pour pouvoir contempler cette évolution d’envergure, puisqu’on est au stade de recensement. Puisque aux dires du Maire Ouattara, les membres de la Commission de recensement ont effectué des missions de recensement pour faire le point du nombre d’occupants du marché. « Ils ont rendu après leur mission une fiche de 4460 occupants et 764 places loyers par une tierce personne », a-t-il expliqué. Avant d’affirmer que « dans quelque jours un comité de gestion rendra les dernières enquêtes dans la plus grande transparence afin de savoir qui occupe réellement telle ou telle place ou qui et qui occupe une place mais dont leur nom n’apparait pas dans la liste de la commission de recensement. Et après les derniers réglages, je paraferais la liste finale et j’enverrai une copie à l’A.D.R. et une aussi aux représentants du marché. ». Et le maire Amadou Ouattara de conclure : « tous les occupants enregistrés auront sans exception une place dans la nouvelle cité. »

Vu son dévouement et son sérieux tout prévoit à croire que Amadou Ouattara fera tout pour réaliser ce projet afin de développer la commune dans la plus grande transparence. Son intégrité morale ne fait aucun doute auprès de la population de la commune V.

A noter que quand les travaux commenceront un endroit sera affecté aux locateurs du marché de Sabalibougou et le prix des places sera dévoilé après le recensement final et ce à l’issue d’une rencontre entre la mairie et le comité de gestion du marché composé de toutes les sensibilités de la Commune.

