L’albinisme est une anomalie congénitale héréditaire caractérisée essentiellement par l’absence partielle ou totale de pigmentation de la peau des cheveux et des yeux. Artiste international après avoir gardé en lui les empreintes d’une enfance malheureusement remplie des insultes, d’humiliation, des frustrations et de mépris à cause de sa couleur.

Il se bat jour pour jour  pour lutter contre cette malade, qui a été à l’origine de la mort de sa sœur ‘’cancer de la peau’’ ce décès lui à motivé à utiliser sa popularité pour aider les victimes de cette maladie. Dans ce cadre, dont il a créée, Global Fondation en 2005pour tenter à améliorer les conditions des albinos du Mali et ceux de la sous région à travers l’organisation des téléthons et en distribuant des tubes de crème solaire et du matériel scolaire ainsi que payer également les frais des consultations ophtalmologiques et dermatologiques de certaines victimes des maladies albinisme.

En sommes, il est à retenir que l’enfant de Badougou Djoliba ‘’Salif Keita’’ se bat depuis une vingtaine d’année jusqu’à aujourd’hui pour le respect, l’émancipation, l’insertion socioprofessionnelle des albinos et pour la reconnaissance de leur droit.

Abdoul Karim Hadji SANGARE