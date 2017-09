Le député CODEM, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale a organisé une journée d’assainissement dans les différents quartiers de sa commune

Dans le cadre de son opération Sambé-Sambé dans sa circonscription, l’honorable Hady Niangado a organisé, le samedi 11 septembre dernier, une journée d’assainissement dans les différents quartiers de sa commune. C’était à la faveur de la rentrée politique du parti CODEM de ladite commune en présence des autorités communales et les notabilités. La journée a débuté par une cérémonie en grande pompe à la dimension d’une cérémonie nationale empreinte de civisme au terrain de Medina coura, en présence du Directeur national de l’assainissement, des leaders religieux et coutumiers, des militants du parti CODEM, des représentants du RECOTRADE et la population sortie massivement.

C’est l’honorable député, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale qui a donné le premier coup de pelle de cette action d’utilité publique, au dépôt final de Medina Coura, pour ainsi l’étendre dans tous les quartiers de la commune. Avec ce coup d’envoi, c’est tout une série d’activités dénommées Sambé-Sambé qui est ainsi lancée au frais de l’honorable pour rendre propre sa circonscription électorale, ou du moins faire d’elle la plus propre des quartiers, mais aussi et surtout servir d’exemple au Mali. Dans cette initiative, l’élu de la commune bénéficie d’une totale adhésion des notabilités. En effet, le geste de l’élu national a été salué à juste titre pour qui connait les défis de l’assainissement dans cette commune très souvent embrasée par la gestion des déchets. Les différents intervenants à cette belle journée ont salué l’honorable Hady Niangado pour son combat inlassable au service de la commune II. L’occasion était également bonne pour eux d’appeler au changement de comportement et à l’esprit de civisme dans la commune.

Le représentant des communicateurs traditionnels qui fut le premier à prendre la parole n’est pas allé avec le dos à la cuillère pour qualifier l’honorable d’un bon député qui a de belles initiatives.

Pour sa part, le Directeur national de l’assainissement a, lui aussi, reconnu que cette initiative de l’honorable est un acte de bon citoyen avant de reconnaitre que l’Etat est beaucoup interpellé sur la problématique de l’assainissement dans le district de Bamako.

Quant à l’honorable Hady Niangado, il a tout d’abord invité ses concitoyens à l’union et à l’engagement pour le développement de la commune II. Il dira que cette opération par ses soins va en parfaite symbiose avec la devise de son parti, la CODEM qui stipule: « comptons d’abord sur nos propres forces ». Il a souligné que les questions de l’assainissement et du développement de la commune II ne sont pas des questions de parti politiques, mais l’affaire de tous. « Nous populations de la commune II, nous devons unir nos forces pour avoir un environnement saint et un meilleur cadre de vie de nos familles », a estimé l’honorable Hady Niangadou avant de promettre de construire sur fond propre le mur de clôture du dépotoir de Medina Coura.

A noter que l’opération d’assainissement durera 15 jours avec une dizaine de camions engagés pour ramasser les ordures. Cette opération du député est, à coup sûr, un signal fort à l’endroit de ceux qui déversent clandestinement les ordures sur le goudron et les endroits inappropriés.

Daniel KOURIBA