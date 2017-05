L’émotion était très forte hier au camp militaire Sékou Amadou Tall de Ségou où a été organisée une cérémonie d’hommage aux victimes de l’attaque terroriste contre un convoi de ravitaillement de l’armée malienne, survenue le 2 mai dernier entre Nampala et Diabaly et qui a fait 8 morts.

L’événement solennel était présidé par le chef d’état-major général des armées, le général Didier Dackouo. C’était en présence du chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel-major Abdrahamane Baby, du gouverneur de la 4è région, Georges Togo, de l’archevêque de Bamako, Mgr Jean Zerbo et des représentants des familles endeuillées. Avant de s’installer à la tribune officielle, le chef d’état-major général des armées, le général Didier Dacko, s’est incliné devant les dépouilles des victimes, couvertes du drapeau national. La cérémonie a été marquée par des prières et des témoignages.

L’oraison funèbre a été lue par le lieutenant-colonel Issa Kaloga qui a indiqué que les soldats tombés l’ont été l’arme à la main en défendant l’intégrité et la laïcité de notre pays. Ils appartenaient essentiellement à la zone de défense n° 2 de Ségou. Le corps du caporal Hamed Diaptilé de la compagnie d’infanterie motorisée a été inhumé sur le théâtre des opérations, a précisé le lieutenant-colonel Issa Kaloga, ajoutant que c’est la raison pour laquelle il n’y avait que 7 dépouilles qui étaient publiquement exposées. Les 8 victimes de cette attaque sont : le sous-lieutenant Ebé David Soumboro du 26è BTG, le brigadier-chef, Abdoulaye Bathily de la 215 BA, les caporaux Sékou Dembélé de la 216 CSI, Daouda Koné de la 213 CIM, Hamed Diaptilé de la 213 CIM, les 1ères classes Jean-Marie Kamaté de la 261 compagnie de commandement et des services du génie, Alou Keïta de la 217 CSM et Diakaridia Doumbia de la 221 CCAS. Le sous-lieutenant Ebé David Soumboro est né le 17 novembre 1981 à Nara et fut incorporé dans l’armée comme engagé volontaire pour quatre ans le 26 décembre 2001.

Après sa formation commune de base, il fut affecté à la 261 CCSTG/26 BTG (CI) Bapho. Brave soldat, dévoué et courageux, il s’est très vite illustré par son sens élevé du devoir bien accompli. Il est de la 36è promotion, c’est-à -dire la dernière promotion de l’EMIA. Il laisse derrière lui une veuve et un orphelin. Le brigadier-chef Abdoulaye Bathily est né le 21 février 1970 à Ségou et s’est engagé volontairement dans l’armée en 1992. De la 215è BA, il est nommé au grade de brigadier-chef pour compter du 1er octobre 2013.

En raison de son courage, il fut décoré de la médaille de sauvetage. Le caporal Sékou Dembélé est né le 1er mars 1983 à Kemeny (cercle de Ségou) et intégra l’armée le 27 décembre 2001. Il a été affecté à la 216è CSI et nommé au grade de caporal pour compter du 1er octobre 2015. Le caporal Daouda Koné est né le 31 décembre 1980 à Ségou. Il a été nommé au grade de caporal en 2012. Quant au caporal Hamed Diaptilé, il est né le 20 août 1988 à Sévaré. Après un Certificat d’aptitude technique (CAT1), il est nommé au grade de caporal en janvier 2012. Première classe Jean-Marie Kamaté de la compagnie 261è compagnie de commandement et des services du génie est né vers 1988 à Bamako et fut incorporé dans l’armée comme engagé volontaire en 2010.

Après sa formation au Centre d’instruction de Sénou, il a été affecté à la 261è CCSG de Bapho pour compter du 3 juin 2013. Pour récompenser sa bravoure, il a été décoré de la croix de la valeur militaire à titre exceptionnel par le président de la République après des exploits individuels sur le terrain. La première classe Alou Keïta est né en 1992 à Koulikoro avant d’intégrer l’armée en 2013. En récompense à ses multiples efforts, il a été décoré de la médaille commémorative de campagne. Il était engagé dans l’opération Dambé au compte du GTIA Balazan jusqu’à ce jour fatidique du 2 mai dernier. Enfin, la deuxième classe Diakaridia Doumbia est né en 1992 à Bamako et intégra l’armée comme engagé volontaire en 2013. Affecté à la 211 CCAS, il fut engagé dans les opérations au compte du GTIA Balazan et déployé à Nampala le 18 juillet 2016. Il a été un jeune soldat discipliné, travailleur, courageux et d’une probité exemplaire.

Dans une brève intervention, le chef d’état-major général des armées dira que les ennemis du Mali ont encore frappé dur en tuant lâchement 8 militaires à la fleur de l’âge. «Les peuples vivent souvent des moments lourds et difficiles. Nous sommes aujourd’hui à Ségou en deuil, pleurant nos frères d’armes tombés au champ d’honneur», a déclaré le général Didier Dacko avant d’ajouter que ces militaires étaient dans la plus noble mission : celle de la défense de la patrie. Il a, enfin, promis que la mort de ces soldats ne restera pas impunie. Demba COULIBALY

AMAP-SĂ©gou