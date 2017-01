La décentralisation offre l’opportunité aux citoyens de participer activement à la vie publique à tous les niveaux. A fin d’assurer une meilleure implication des citoyens au niveau local et régional, le Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat PADRE vient de procéder le 7 décembre dernier au lancement d’une plateforme des organisations de la société civile de Ségou autour de la participation citoyenne à l’action publique. Près d’une cinquantaine de participants venus du conseil régional de la société civile et représentant des groupe d’acteurs citoyens des communes de Bla, Tona, Dioro, Markala et Boky were aussi des comités de veille citoyen des sept cercles de la région.

L’évènement a permis aux participants de mieux cerner les concepts de participation citoyenne à l’action publique, de se comprendre sur les modalités de fonctionnement de la plateforme et d’être informer sur des résultats déjà acquis dans le domaine.

La mise en place des plateformes doit permettre aux acteurs de la société civile et leurs partenaires de mutualiser leurs efforts à travers des échanges plus étroits et une coordination plus efficace de leurs interventions en matière de contrôle citoyen. L’atteinte de cet objectif passe par la création d’un cadre pérenne entre acteurs intéressés par la participation citoyenne à l’action publique, l’appropriation et le suivi des interventions dans le domaine par les organisations membres du conseil régional de la société civile.

Au terme des communications suivies des débats fructueux, la rencontre a produit une série de recommandations aux nombre desquelles la fréquence de la rencontre de la plate forme à chaque trimestre, la mise en place d’un comité restreint chargé de la conception d’un plan d’action annuel 2017 entre le conseil régional de la société civile et le PADRE.,

La Rédaction