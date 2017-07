Depuis 2014, Ségou est entrain de devenir une ville coquette grâce à ses routes bitumées. Si l’Etat du Mali est derrière ces réalisations, le mérite revient à six hommes qui ont conduit les travaux d’une main de maitre et qui méritent la reconnaissance de Ségou.

Depuis la fin de l’année 2014, cette entreprise exécute les travaux dans la Cité des balanzans sur financement du budget national et de la Banque Ouest africaine de développement. Tout a commencé avec la réhabilitation de l’Avenue de l’an 2000 long de 9,5 Kilomètres. Cette route aujourd’hui est sans pareille en République du Mali par la qualité des travaux effectués par l’entreprise générale. Mamadou Konaté Egk a fait cette route en groupement avec une entreprise tunisienne ETEP. Mais, pour mener à bien cet ouvrage qui date de la Can 2002, Ousmane Togo, directeur de l’entreprise Konaté Egk, a mis au-devant de ses employés deux jeunes bâtisseurs au sens propre du terme : Fatoma Traoré pour le terrassement et Issa Coulibaly dit Bafing pour les travaux de génie civil.

A la réception, tous les Ségoviens ont apprécié la qualité de la voie. Ce même duo sera reconduit par Ousmane Togo, le directeur de l’entreprise, pour l’aménagement des 2X2 voies sur 7 km de la route nationale N°6 sur l’axe Ségou-San. Le résultat à ce niveau aussi est très satisfaisant non seulement pour la population, mais aussi pour l’Etat.

Pour l’échangeur et les 10 km de voirie urbaine, Ségou et l’Etat du Mali ont encore renouvelé leur confiance à l’entreprise EGK, cette fois-ci, avec une entreprise burkinabé COGEB. Ce groupement est à pied d’œuvre depuis un an et demi et travaille jour et nuit, afin de donner satisfaction à toute la population Ségovienne.

Le trio commis à cet effet par M. Togo pour mener à bon port les travaux est : Ibrahim Ballo, Joseph Bationo et Issa Coulibaly pour encore le génie civil. Les travaux qui sont exécutés à 95 % laissent entrevoir déjà toute la qualité du travail.

Ces bâtisseurs « mouillent le maillot » pour le bien-être de plusieurs générations de Ségoviens. La reconnaissance du travail bien fait est l’une des vertus cardinales de notre société. Ce ne serait pas une usurpation de titre, si la nation ou les autorités leur attribuait le titre de citoyen d’honneur de la Cité des balanzans.

Daouda Coulibaly

SEGOU

La future Grande ville du Mali

La Cité des Balanzans change considérablement de visage. Outre les grands travaux de route lancés depuis 2015 à savoir la route de l’an 2000, l’échangeur multiple, la route 2X2 voies sur 7 km et la réalisation de 10 Km de voirie à l’intérieur de la ville, Ségou, sans nul doute, sera à l’avenir, la première grande ville du Mali.

Depuis 2015, l’entreprise EGK-ETEP est à pied d’œuvre et travaille jour et nuit, afin de donner satisfaction à toute la population ségovienne.

Les lourdes tâches en matière de BTP qui lui sont confiées sont la construction de l’échangeur multiple du carrefour de Markala à Ségou, l’aménagement 2X2 voies sur 7 km de Ségou-San de la route nationale N°6 et l’aménagement de 10 km de voirie urbaine. Ces travaux sont réalisés grâce à un investissement de plus de 20 milliards de F CFA de la BOAD et de l’Etat du Mali.

Déjà, les travaux des 7 km du tronçon urbain, (de la section Ségou-San de la route nationale N°6) ont connu une avancée extraordinaire. L’axe est terminé et a été libéré pour les usagers qui l’empruntent, il y a une année.

L’Etat du Mali a fait un Avenant de 1,5 milliard pour prolonger cette route en 2×2 voie sur un kilomètre et le pavage de tout le long de la route.

Pour ce qui est de la voirie urbaine, actuellement les travaux ont atteint les 96 %. Ces travaux constitués des canaux de drainage d’eaux et le bitumage de routes sont presque terminés.

Les10 km de route ont été bitumés et électrifiés. C’est le cas de l’axe qui mène à ATTbougoupassant par le camp militaire à Ségoucoura, Angoulème, Medine, Darsalam et Hamdallaye.

Les autres axes attendent une dernière couche pour la finition. Les travaux de l’échangeur multiple du carrefour de Markala vers la Commune rurale de Pelengana évoluent à grands pas. 95 % des travaux ont été effectués.

Outre ces grands travaux, il faut ajouter la construction de gigantesques ronds-points dans les agglomérations environnantes pour réduire le nombre inquiétant des accidents de circulation qui ont fait 500 victimes et d’éventuels embouteillages. Le respect des consignes données doit être une action de toute la population pour le bon déroulement du reste des travaux.

Au-delà de ces routes goudronnés la ville de Ségou est entrain de cet doté d’un marché moderne à Médine et d’un centre commercial au 2ème quartier. Aussi le stade municipal s’est fait peau neuve.

Dioro Cissé