Faut-il croire que l’information nous a surpris nous aussi. Elle vient du vieux lui-même. Agé de 89 ans, Seydou Badian Kouyaté est le seul vivant des compagnons politiques du Président Modibo Kéïta. Il nous a révélé qu’il est souvent victime des tentatives d’intimidation de la part des personnes malintentionnées.

«Moi, je reçois des coups de téléphone de menaces…Tous les jours, j’en reçois des coups de téléphone », nous a témoigné du célèbre auteur de SOUS L’ORAGE, vieillard Seydou Badian Kouyaté.

C’était chez lui. Il a fait cette révélation avant la publication de son Appel, la semaine dernière, par voix de presses, adressé à la classe politique nationale (opposition et majorité présidentielle) et la société civile pour une union sacrée autour de la gestion du pays en lieu et place de la présidentielle de 2018.

Cependant, Seydou Badian Kouyaté soutient que ces menaces qu’il reçoit ne lui font plus peur. D’où cette déclaration en langue nationale Bambara : Ne bô bê diaté wa ! Allah ka bô, ni wu sera ka mi kai wu kô ô kai » (littéralement : Moi, je ne considère pas tout cela. Qu’ils fassent ce qu’ils peuvent faire, Dieu me protège ». Et, pour terminer, il se permet de se glorifier en ces termes : «Je considère que Dieu m’a fait un beau cadeau. Il m’a permis de vivre jusqu’ici».

Le Fouineur

