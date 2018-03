En vue de satisfaire davantage sa clientèle, le groupe audiovisuel Canal+ vient de mettre sur le marché, le nouveau décodeur HD qui a une qualité de visualisation supérieure par rapport au décodeur classique. La cérémonie de lancement s’est déroulée le 07 mars à son siège sous la présidence du Directeur général, Moussa DAO.

C’est à travers un petit-déjeuner de presse que le groupe Canal+ a procédé au lancement du nouveau décodeur HD couplé avec l’inauguration de la nouvelle agence dans l’enceinte de l’entreprise. Ce nouveau décodeur HD est vendu à 35 000 FCFA pour les nouveaux abonnés et à 25 000 FCFA pour les clients, qui veulent échanger leurs anciens décodeurs en HD. L’objet est d’apporter au plus grand nombre de clients le meilleur du divertissement afin qu’ils profitent toujours plus des avantages de l’audiovisuel. Le nouveau décodeur HD a une qualité supérieure avec des chaînes normales.

La qualité de l’image est améliorée pour profiter pleinement du programme et du potentiel du téléviseur. En outre, l’un des avantages du décodeur HD est la nouvelle dimension sonore, grâce au standard Dolby et avec un système home cinéma, le son est restitué dans l’espace pour envelopper le téléspectateur. Avec ce nouveau décodeur HD, il est plus facile de naviguer entre les chaînes, de les mettre en favori et de choisir son programme grâce au nouveau guide TV qui permet de consulter la programmation actuelle, du soir ou de la semaine.

L’abonné peut aussi enregistrer ou mettre en pause son programme pour le regarder quand il le souhaite tout en connectant un disque dur au décodeur HD. Selon le Directeur général du groupe Canal+ l’idée de ce show-room, c’est de lier le style en ayant toute une masse technologique qui permet aux clients de découvrir sur place les différentes formules. Pour un début, 23 chaînes sont déjà en mode HD mais d’ici la fin de l’année, dira le directeur, toutes les chaînes Canal+ seront en mode HD.

B.D

