La cérémonie de signature de conventions entre l’AGETIC et trois de ses partenaires a eu lieu, hier, dans la salle de conférence de ladite structure. L’acte permettra d’améliorer la mission de l’AGETIC. La cérémonie était présidée par le directeur général de l’AGETIC, HAMED Salif Camara qui avait à ses côtés le Directeur Général de l’ANTIM Dr Ousmane Ly, le Directeur Général Computech Sarl M. Ibrahima HAIDARA ainsi que le président exécutif de JCI Bamako Elite M. Aboubacar I Dicko.

Convention AGETIC et Général Computech Sarl

Le protocole d’entente fixe le cadre et les conditions du partenariat technique, et les modalités de collaboration des parties, pour la réalisation des objectifs communs que sont entre autres  la formation de l’encadrement de stagiaires, techniciens, ingénieurs, responsables des équipes et services informatiques des institutions, des administrations, des entreprises, des services, des collectivités et des organisations de société civile ; le développement d’une véritable expertise nationale sur les questions pratiques de la sécurité numérique en vue d’orienter, de conseiller, d’assister et de prendre en charge la problématique du bouclier des systèmes d’information ; la mutualisation de ressources, capacités et moyens des parties pour apporter la bonne réponse aux exigences de savoir-faire et de programmes innovants dans le processus de la transformation digitale de la société.

La durée des conventions est établie d’un an et prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties. Elle est renouvelée par tacite reconduction.

Pour la Convention JCI et AGETIC

Après échange, la JCI Bamako Elite et l’AGETIC ont convenu d’établir une convention de partenariat pour l’organisation de J’INNOVTIC. A ce titre, l’organisation de J’INNOVTIC se fera au cours du salon internationale de l’innovation technologique qui sera organisé par l’AGETIC.

Les deux parties conviennent des droits de propriétés qui appartiennent à JCI Bamako Et INNOV Mali. La durée du contrat est conclue pour la période allant du 1er janvier au 31 Décembre 2017 renouvelable.

Convention AGETIC et l’Agence des Technologies de l’information et de la communication

Cette convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d’un partenariat entre l’AGETIC et l’ATIM dans le cadre de la mutualisation des ressources TIC dans le domaine de la Santé. Elle a aussi pour objet de créer un partenariat gagnant entre les deux structures. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans et elle est renouvelable par tacite reconduction.

Abdramane SAMAKE