Le ministère de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille ( MPFEF) et l’Ong Care international au Mali viennent de sceller un protocole de partenariat pour l’autonomisation socio-économique et politique des femmes, des filles en somme des familles maliennes. La cérémonie a eu lieu le mercredi 9 août 2017 dans la salle de conférence dudit ministère.

En apposant leurs signatures sur ce protocole de partenariat, le ministère de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille et l’Ong Care international au Mali s’engagent à mutualiser leurs efforts pour l’autonomisation socio-économique et politique des femmes et des filles et contribuer à la réduction de la pauvreté et l’injustice sociale au grand bonheur des familles maliennes.

« Le parachèvement de ce processus démontre notre volonté commune de développer des actions et stratégies innovantes pour l’amélioration durables des conditions de vie des femmes et des filles du Mali qui comme vous le savez demeurent confrontées à une myriade de facteurs qui exacerbent leur vulnérabilité et les maintiennent dans la pauvreté. Nous sommes deux acteurs avec des moyens différents mais fondamentalement complémentaires », des mots prononcés par la ministre de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré lors de la cérémonie de signature qui engage les deux parties sur une période de 5 ans à appuyer les femmes pour les sortir de la vulnérabilité quelque soit leur appartenance sociale sur l’ ensemble du pays.

Présent au Mali depuis 1975, l’ Ong international Care œuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’injustice sociale ayant comme priorité au centre de ses programmes les femmes et les filles. Et comme l’ a indiqué le directeur pays de Care au Mali, Yawo Douvon, de par cet acte, sa structure et l’État malien à travers le MPFEF, viennent de formaliser leur collaboration dans le long terme ainsi Care peut élargir son champ d’intervention à savoir les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou.

A travers une projection d’un film de 8 minutes, des femmes du village de Konodimini soutiennent l’impact positif amorcé par le programme dans leur quotidien. Assurant l’accompagnement de son département, la ministre Traoré Oumou Touré s’est réjoui d’aller à l’ école de développement de Care pour leur mission commune, la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net