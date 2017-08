Hier jeudi 3 août 2017, à l’appel du Mouvement « On a tout compris Waati Sera », un Sit-in a eu lieu devant l’Ambassade de France à Bamako. Les manifestants s’insurgent contre ce qu’ils appellent « la partialité de la France » dans les conflits entre les groupes armés au nord du Mali. Dans une déclaration, les leaders de la manifestation précisent l’objectif de leur Sit-in:

« Nous sommes ici, tous ensemble dans un élan patriotique, suite au regain des tensions au Nord et au centre du Mali et précisément face au malaise de la prise de la région de Ménaka sous les yeux de la force Barkhane et de la Minusma ». Le Mouvement « On a tout compris-Waati Sera », dans leur déclaration, demande à la France de : rester strictement dans sa mission initiale de soutien à l’Etat malien et de lutte contre le jihadisme pour le rétablissement de la souveraineté nationale du Mali…, arrêter de favoriser/protéger un groupe armé au détriment des autres, arrêter de désarmer certains groupes armés en dehors du processus du DDR, arrêter immédiatement le système de cantonnement de l’Armée malienne sur son propre territoire, faciliter la libération immédiate des prisonniers civils et militaires et clarifier son agenda au Mali.

