Avec le régime IBK, la liberté d’expression et de manifestation est en danger au Mali. Hier mercredi 19 juillet 2017, le sit-in des mouvements « trop c’est trop » et « ça suffit » devait se tenir devant l’Office des Radiotélévisions du Mali(ORTM) pour demander la démission du Directeur Général, Sidiki N’Fa Konaté pour sa prise de position dans le traitement de l’information. Le sit-in a été empêché par une cinquantaine de loubards à la solde du régime. C’est par des violences verbales et physiques que ces gros bras ont empêché la tenue du sit-in. Pis, les manifestants ont même subi des agressions physiques.

Suite à ces violences, les initiateurs du sit-in qui n’entendent pas céder, ont décidé d’annuler leur action de protestation. Mais, une réunion a été programmée afin de tirer toutes les conclusions de cette journée mouvementée et décider d’une nouvelle date pour la tenue du sit-in pour réclamer le départ pur et simple du Dg,Sidiki N’Fa Konaté à la tête de l’ORTM .

En tout cas, pour de nombreux observateurs, M.Konaté n’a plus sa place à la tête de la direction de l’Ortm à cause de ses agissements partisans. Selon eux, Sidiki qui est membre politique du parti présidentiel(RPM), a décidé de censurer toutes les activités opposées au régime IBK. Son dernier acte inqualifiable : la non couverture et diffusion de la marche du 15 juillet 2017 des partisans du ‘’NON’’ à la révision constitutionnelle. L’attitude partisane de Sidiki N’Fa Konaté, de surcroit un journaliste chevronné, a laissé perplexe plusieurs acteurs de la démocratie qui se sont posés la question à savoir pour quelle raison ce sont les activités des membres du Collectif An Sona et du Rpm qui sont largement diffusées chaque soir tout au long du journal de 20heures et celles des partisans du ‘’Non’’ et de l’Opposition ne sont pas diffusées. Cela n’est-il pas une honte pour la liberté de la presse acquise dans le sang ?

Agmour