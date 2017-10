L’Office de Radio et Télévision du Mali est devenu l’Office de Radio et Télévision du Rassemblement pour le Mali. Depuis l’arrivée d’IBK au pouvoir, son parti (RPM) et ses alliés sont les seuls qui ont droit à la diffusion de leurs activités sur la chaine publique. L’opposition politique, la plateforme an tè a banna et des mouvements ‘’Trop c’est trop’’ et ‘’ça suffit’’ avait non seulement dénoncé cela mais entrepris des actions sur le terrain afin d’exiger l’impartialité du DG, membre du RPM, dans la diffusion des informations. Le Mouvement ça suffit avait organisé un sit-in devant l’ORTM lors duquel, il réclamait la démission du DG, Siriki N’Fa Konaté. Ce jour, les manifestants ont été violentés par des gros bras qui seraient en mission du fils du président de la République.

Malgré ces actions, l’ORTM reste pris en otage par un clan, celui au pouvoir. Et cela a même donné le dégout de l’ORTM aux Maliens. Rares sont-ils qui regardent la chaine publique qui a, chose bizarre, pour slogan ‘’la passion du service public’’.

Le Mouvement ‘’ça suffit, on ne croisera plus les bras’’ revient à la charge à travers un sit-in prévu le samedi, 28 octobre à 9 heures devant l’ORTM. Il dénoncera le comportement du DG et réclamera aussi ce jour sa démission.

Tous devant l’ORTM samedi prochain afin de libérer la chaine publique des mains des terroristes politiques.

