Avec son arsenal de juristes (Avocats, Huissiers…), « Bara Musso » ne se prive pas de fouler au sol le Code du Travail. Avec après de 850 employés, la société n’a ni Chef de personnel encore moins de Responsable des Ressources Humaines. Dès lors, l’on comprend pourquoi les travailleurs sont traités avec peu d’humanisme : pas de bulletins de salaires, sans couverture sociale, 48 heures de travail par semaine,… Nous avons l’impression aujourd’hui que « Bara Musso » emploierait d’autres nationalités que des Maliens. A l’UNTM, nous ne saurons tolérer que des travailleurs, nos camarades, soient privés de leur droit syndical. Fidèle à notre vocation, nous userons de tous les moyens légaux pour que Gaoussou Kéïta et autres soient remis dans leurs droits. Hier, aujourd’hui et demain, l’UNTM répondra à l’appel des travailleurs pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Finalement, c’est à la Bourse du travail, siège de l’UNTM, que les travailleurs parviendront à mettre leur comité syndical sur place. Le sieur Gaoussou Keïta fut élu à l’occasion secrétaire général du bureau. Par nos soins, la direction de la société fut informée des faits. Naturellement, le comité syndical a écrit à sa direction des correspondances relatives non seulement à son existence, mais aussi et surtout à l’entame des concertations sur les conditions de travail des agents.

Dans la société de bouillon « Aminata Konaté » où société « Bara Musso », les problèmes des travailleurs sont multiples et gravissimes : pas d’embauches, heures de travail démesurées, absence d’immatriculation à l’INPS, bulletins de salaires inexistants etc. Face à une telle situation de mal – vivre, les travailleurs ont cru donc devoir s’organiser. C’est ainsi qu’ils sollicitèrent le Secrétariat Général du Syndicat National de l’Alimentation, SYNATHA, affiliée à l’Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM.

