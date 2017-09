Les maliens pourront accéder dès juin 2018 à leurs cartes d’identités sécurisée de la CEDEAO selon Boubacar Touré, ingénieur en informatique et en électronique à CTech qui était face à la presse pour présenter les avantages de cette carte biométrique le samedi 9 septembre 2017 dans les locaux de la société Cissé Technologie sise à Faladié

-Maliweb.net- La société Cissé Technologie et son partenaire Imprimerie Nationale Française vont fournir la carte d’identité sécurisée (CNIS) au Mali à 6000F CFA sur proposition du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Soulignons que la CNIS CEDEAO est voulue comme une carte biométrique et sécurisée contre les risques de falsification ou de contrefaçon. La CNIS malienne est couplée à l’ assurance maladie, elle est conforme aux normes internationales et régionales de la CEDEAO pouvant la faire évoluer vers d’éventuels services. D’autres avantages cités de ces cartes sont : la lutte contre la falsification ; la réduction des dépenses de l’État ; une meilleure circulation des personnes dans la sous-région etc. Ces premières cartes sont attendues dès juin 2018 au prix convenu avec le ministère de la sécurité c’est-à-dire 6000F CFA d’une validité de 4ans. L’ entreprise de développement des métiers de l’ hôpital et de l’ assurance maladie en Afrique crée en 2009, Cissé Technologie( CTech), suite à un appel d’offre, a ravi le marché relatif à la confection de la carte biométrique CEDEAO. Un choix qui s’explique par la grande compétence et l’expérience de l’ entreprise à en croire, Boubacar Touré ingénieur en informatique et électronique à CTech. Toujours selon le conférencier pour gagner leur pari dès janvier 2018, de gros efforts seront consentis pour l’ opérationnalisation des cartes qui passent par l’ enrôlement, l’ identification des populations à travers le pays ainsi que la production des titres électroniques…

Khadydiatou SANOGO