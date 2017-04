QNET est une des sociétés de vente en direct d’Asie. Présente depuis 2002 en Afrique de l’Ouest, à savoir, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Burkina, les représentants de la société en tant que partenaires de vente en direct de l’équipe de football, Manchester City entendent s’installer au Mali. M K. Krisna Kumar, directeur de la société, accompagné par ses collaborateurs, à savoir M Nicholas Goh, le chef des opérations de l’ entreprise, M Timothy J. Harney, s’est entretenu avec des journalistes à l’hôtel Radisson Blue, le weekend dernier. Objectif : expliquer aux journalistes les produits qu’offre la société QNET, les opportunités d’emplois, la façon de vente de la société et les ambitions de la société par rapport au Mali.

Dans son intervention, le directeur de la société M. Krishna Kumar a indiqué qu’ils ont rencontré bon nombre de dirigeants Africains à savoir celui du Rwanda et de l’Ouganda. Selon lui, la société a construit un siège à Luanda, a ouvert un siège en Côte d’Ivoire etc. il dira que le Mali fait partie de leur ambition. C’est pourquoi, ils ont rencontré certaines autorités Malienne, à savoir le ministre de l’Education, le ministre du commerce et celui de la communication pour leur expliquer les opportunités que QNET peut offrir aux Maliens. Il fera savoir que la Société s’est aussi engagée devant ces autorités de se conformer aux législations en vigueur du pays.

Qu’est ce QNET ?

Selon le directeur, cette société offre des produits de qualité dans divers marchés. Grâce à sa Plate –forme de commerciale électronique, elle offre sans frontière à plus de 5 millions de distributeurs et clients à travers le monde et vend également ses produits dans plus de 100 pays. La société propose un portefeuille de produits de haute qualité qui ont été exclusivement développés pour elle par les fabriquant internationaux a-t-il fait savoir. Selon lui, ces produits varient de consommation aux articles de luxe. Pour le directeur, le modèle d’affaire de QNET permet aux gens ordinaires de toutes les couches de la société de lancer leur propre affaire avec des frais minimaux. Il s’agit d’une forme de vente pyramidale. Le chef des opérations de la société quant à lui, a parlé des règlement et règles de procédures de la société. Ce dernier dira, qu’ils sont entrain de voir comment ils pourront collaborer avec le ministère de l’éducation. Il a indiqué avoir compris que le Mali n’est pas très à jour par rapport à certains termes de développement. Et, en tant que scientifique, concernant la médecine traditionnelle, le Mali regorgerait beaucoup d’opportunité a-t-il fait savoir. Il dira que son pays, la Malaisie à besoin de beaucoup de chose par rapport à cet aspect. Pour lui, l’une des priorités de la compagnie est de faire aussi des dons à la société Malienne et rendre heureux le consommateur. Et, c’est dans ce cadre que la société à offert un don à une école dans le quartier de Sabalibougou il s’agit d’une école de plus de 50 élèves.

Avec 5 millions de distributeurs, commercialisant dans plus de 100 pays, des bureaux et Agences dans 25 pays et plus de 1000 employées, les représentants de QNET estiment que leur société est très solide pour répondre aux préoccupations du consommateur Malien.

Fakara Faïnké