Le terrain de foot de la commune I du district de Bamako a servi de cadre le vendredi 11 août 2017 à la cérémonie de lancement du mouvement citoyen Wati-Sera . Un mouvement qui dit avoir pour créneau la restauration des valeurs ancestrales !

-Maliweb.net- « WATI-SERA MOGOKOROBA DOGOYA KA DABILA, WATI SERA KARAMOGO DOGOYA KA DABILA WATI SERA DAMBE KA SEGUI SO » ; il est l’ heure, 10h 10 , des expressions que clamait avec véhémence la foule sortie pour le lancement du mouvement Wati-Sera , pour qui il est temps au respect des religieux et aînés, au respect de la dignité humaine.

Une cérémonie à laquelle ont participé le maire de la commune I, les représentants : du Haut conseil Islamique, de la communauté chrétienne, des leaders religieux, des familles fondatrices sans oublier les représentants des soufis et Rasta, tous étaient présents. Habillés en noire, couleur qui selon eux exprime leur amertume , frustration et écœurement face à la situation qui prévaut dans notre pays à savoir ‘ le non-respect des valeurs ancestrales, le non-respect aux personnes âgées et des guides religieux’. Simeon Sanogo, le porte-parole du mouvement Wati-Sera, présente le mouvement comme un regroupement apolitique et indépendant. Qui rassemble toutes les confessions religieuses du Mali et son créneau est la restauration de nos valeurs ancestrales selon les dires de Monsieur Sanogo.

« Depuis un certain temps nous assistons avec beaucoup d’amertume à la disparition d’une de nos valeurs fondamentales : le respect des personnes âgées et le respect de nos leaders… » a-t-il expliqué pour justifier le contexte de la création de ce nouveau mouvement qui déclare refuser de rester inactif face aux écarts de langages à l’ encontre des guides religieux et autorités de la place par certains chroniqueurs de médias et autres citoyens. Pour Simeon Sanogo, il urge de : mener des réflexions sur ce fléau qui mine notre société, de déterminer les responsabilités, de faire des propositions pour aider les autorités à mettre fin à cette barbarie verbale. Une vision confortée par le secrétaire général du mouvement, Ismaël Coulibaly qui à son tour à profiter du pupitre pour appeler au respect des valeurs sociétales en mettant un accent particulier sur l’importance d’une bonne éducation dans la construction de l’ édifice national.

Selon le président du mouvement Wati-Sera, Daouda Diarra, le regroupement a le soutien total des religieux et politiques. Et à en croire, les propos du chanteur Souleymane Diarra dit Sikri Solo, ils ont l’entière bénédiction de son mentor, Chérif Madane Haïdara. Soulignons que Wati-Sera ne compte point se limiter à un langage pacifique mais déclare être prêt à employer les moyens forts contre ceux qui s’en prendront aux leaders religieux et autorités de la place via voies de médias et réseau sociaux.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net