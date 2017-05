Pour ce mois de ramadan, la Banque Malienne de Solidarité a remis au service social des armées 10 tonnes de riz et 2,5 tonnes de sucre 200 veuves et orphelins de militaires

Cette année, la première journée de la Banque malienne de solidarité, dénommée « BMS KA DÔN » a été consacrée à la solidarité avec les veuves et orphelins des militaires tombés sur le front. La cérémonie a eu lieu le jeudi 18 mai 2017 au siège de la Banque en présence du directeur adjoint de l’institution financière, Aliou Coulibaly et de la Directrice générale du service social des armées, colonel, Samaké Marietou Dembélé et des heureux bénéficiaires.

C’est une contribution à l’élan national de solidarité aux familles de militaires tombés sur le champ de l’honneur. Elle est constituée de dix tonnes de riz, soit 200 sacs de 50 kg et de 2,5 tonnes du sucre, soient 50 sacs de 50 kg pour une valeur totale de 5 000 000 FCFA. La BMS S.A est ainsi convaincue que les structures compétentes du ministère de la Défense et des Anciens combattants, en l’occurrence le service social des armées, ne ménage aucun effort pour apporter aux familles des militaires disparus l’assistance et la sollicitude qu’elles sont en droit d’atteindre de la nation.

« En raison du sacrifice de leur vie pour la nation, nous avons une exigence de solidarité envers les familles des soldats fauchés dans l’accomplissement de leur mission régalienne. A travers l’organisation de cette cérémonie de dons, la BMS, entreprise citoyenne, entend prendre part dans cet effort de solidarité, confortant et justifiant une fois de plus le bien-fondé de sa dénomination », a déclaré le DGA de la banque. Au nom de la direction générale de la BMS, Aliou Coulibaly a présenté à toute l’armée et aux familles endeuillées, les sincères condoléances et formulé des prières pour le repos éternel des disparus. Une minute de silence avait été observée auparavant à la mémoire des vaillants soldats tombés au front depuis le début des tragiques événements du nord du Mali.

DK