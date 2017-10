La traditionnelle journée de solidarité organisée par la société Orange-Mali à travers sa fondation, a vécu le 24 octobre 2017 au Palais des Sports sous l’égide du ministre de la solidarité .Pour l’édition 2017 du mois de la solidarité, la fondation Orange-Mali a effectué une donation de plus de 90 millions de CFA et plus de 450 millions au titre du mécénat en 2017.

Partenaire du ministère de la Solidarité et de l’ Action humaine depuis 2006, la fondation d’entreprise Orange, s’attèle à faire vivre le mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. Au titre de cette année, l’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens dans son mécénat.

Et la célébration de sa journée de solidarité a été l’occasion pour son président du conseil d’administration de la fondation, Alassane Dieng de renouveler l’engagement de son entreprise à accompagner les actions humanitaires au Mali conformément à sa responsabilité sociale d’entreprise en effet pour M. Dieng la solidarité à toute sa raison d’être et elle est une tradition pour la société Orange-Mali.

Une tradition qu’Orange a respecté pour l’édition 2017 avec une distribution de dons composés de kits de denrées alimentaires, de motos tricycles et d’autres équipements à hauteurs de 90millions de CFA en plus d’une campagne de consultations ophtalmologique gratuite à travers le pays en somme c’est plus de 450 millions investis dans le mécénat en 2017.

La fondation Orange intervient également au renforcement du secteur de la santé à ne citer que ses contributions : dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus et la fistule, la lutte contre le paludisme, l’équipement des services de pédiatrie et de radiologie etc. D’autres pans de l’intervention de la fondation concernent ses apports dans les domaines de l’éducation, de la culture et ses réalisations de points d’ l’eau potable à travers le pays.

Des actifs que le ministre de la Solidarité et de l’ Action humanitaire, Hamadoun Konaté n’ a pas manqué de saluer à l’instar des autres invités à compter Salif Kéïta et le guide des Ançar’s Ousmane Madani Haïdara, parrain du mois de la Solidarité.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

