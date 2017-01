Welcome! Log into your account

Pour le Directeur Général de la filiale malienne de la Banque Atlantique, M Dotian Bamba, cette cérémonie modeste dans sa forme, est, par contre, d’une très grande signification ; Car, il s’agit, dira-t-il, de faire un don à l’Hôpital du Mali dont le choix a été motivé d’une part à cause de sa très grande fréquentation et aussi pour le nombre important d’unités de soins dont il dispose. «Cette journée citoyenne en faveur de l’Hôpital du Mali démontre le réel intérêt que la Banque Atlantique Mali à travers la holding Atlantic Business International et sa maison mère, la Banque Centrale populaire, portent aux actions de solidarité menées en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables», a-t-il ajouté.

C’est devenu une tradition que le Groupe Banque Atlantique organise, chaque année, une journée citoyenne intitulée «Atlantic Day», une journée au cours de laquelle toutes les entités (du Groupe Banque Atlantique) mènent une action citoyenne. A travers une telle action, la Banque apporte sa contribution à l’épanouissement des populations de ses pays d’implantation. Pour l’année 2016, le choix de la Banque a porté, au Mali, sur l’Hôpital du Mali, auquel la Banque vient de faire un important don composé de deux incinérateurs d’une valeur de 7 millions de francs CFA. Aussi, la banque a octroyé du grillage d’une valeur de 2 millions et destiné à la protection des deux incinérateurs. La cérémonie de remise du don s’est déroulée, le vendredi 30 décembre dernier, à l’hôpital du Mali, en présence de M Mamadou Adama Kané, Directeur Général de l’hôpital du Mali, du personnel soignant et des membres de l’équipe de la mission médicale chinoise intervenant au sein de l’hôpital. «Ce don nous réconforte ; il nous permettra de renforcer les conditions d’hygiène, de travail du personnel ainsi que la qualité des soins», a déclaré le Directeur Général de l’Hôpital. Qui a donné à la direction de la Banque des gages d’une meilleure exploitation de ce kit d’hygiène qui arrive à point nommé.

You are going to send email to