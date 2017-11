Pour boucler le mois de la solidarité, la direction nationale du développement social a procédé lundi 30 octobre à la remise d’un important lot de vivres, de matériels, d’une valeur de 108 millions de FCFA. Constitués de matériels pour le maraîchage, moulins, de trente-et-un tricycles, de 20 tonnes de vivres, 55 sacs de sucre, 6000 kits scolaires et de fonds de financement, ces lots sont destinés à un certain nombre de groupements d’associations de handicapés, notamment, Sos Albinos de Salif Keita et des personnes vulnérables.

La cérémonie de remise était placée sous la haute présidence de Boulkassoum Haïdara, président du Conseil économique, social et culturel, en présence du représentant du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Samba Alhamdou Baby, secrétaire général du département, du directeur général du développement social, Aboubacar Maiga, des parrains et marraines du mois de la solidarité.

Après les mots de bienvenue du maire, le représentant du ministre a fait savoir que le mois de la solidarité a été institué par les hautes autorités pour venir en aide aux personnes vulnérables. Avant d’ajouter que la solidarité est une valeur cardinale, un geste de tous les jours, que chacun doit cultiver dans ses actes. Il a remercié les partenaires pour leur geste nobles à l’endroit des personnes vulnérables. Le représentant du ministre a par ailleurs invité chacun à jouer un rôle important afin de faire reculer la misère dans notre pays.

Au nom des bénéficiaires, le directeur de la fédération nationale des personnes handicapées, Moctar Ba, a remercié les hautes autorités et les partenaires pour ce geste noble. Le groupe musical des personnes handicapées a agrémenté l’évènement par des danses et sketches qui exhortent les gens à cultiver la solidarité.

Oumar

Commentaires via Facebook :