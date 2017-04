Le quartier de Dialakorodji-Lafiala est dĂ©sormais dotĂ© d’un forage Ă©quipĂ© offert par la Sotelma-Malitel. L’inauguration de cet ouvrage qui vient Ă©tancher la soif des populations souffrant d’un problème d’accès Ă l’eau potable a Ă©tĂ© faite le mercredi 5 avril dernier. C’était en prĂ©sence du chef de quartier, BablĂ© Diarra, de la reprĂ©sentante de la Sotelma-Malitel Kaltoume Diallo, du reprĂ©sentant de la Fondation Malienne pour l’Entraide et le DĂ©veloppement (FMED) Amadou DoucourĂ© et du reprĂ©sentant du maire de Dialakorodji, Mary Coulibaly.Â

Visiblement marqué par ce geste de la Sotelma-Malitel, le chef de quartier Bablé Diarra a rendu hommage à la société de télécommunications. Il s’est réjoui du choix porté sur son quartier pour ce geste. Avant d’inviter la Sotelma-Malitel à multiplier ces initiatives dans son quartier et bien d’autres où les populations souffrent beaucoup du manque d’eau.

Le représentant du maire de Dialakorodji-Lafiala Mary Coulibaly pour sa part dira qu’ils sont plus contents que la population elle-même de ce geste car la mairie n’avait pas les moyens pour financer un forage pour les habitants qui souffrent beaucoup du manque d’eau. Mais grâce à la Sotelma-Malitel dit-il, le quartier de Dialakorodji-Lafiala a eu ce forage qui va procurer aux populations de l’eau potable. A en croire Mary Coulibaly, à cause du problème d’eau potable, les enfants du quartier tombaient souvent malade. Mais cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir grâce à la Sotelma-Malitel, a-t-il indiqué. Pour lui, l’eau c’est la vie et la Sotelma-Malitel vient ainsi de leur donner une nouvelle vie.

Amadou Doucouré, représentant de la Fondation Malienne pour l’Entraide et le Développement (FMED) quant à lui a fait savoir que sa fondation intervient dans ce genre de problèmes aussi pour aider la population. Selon lui, c’est la Fondation qui a fait des enquêtes pour indiquer le lieu à la Sotelma-Malitel pour ce forage. Il a invité les populations à en faire un bon usage.

La représentante de la Sotelma-Malitel Kaltoume Diallo dans son intervention a rappelé que la Sotelama-Malitel a décidé d’aider les populations qui souffrent du manque d’eau. Pour elle, la construction de ce forage à Dialakorodji-Lafiala intervient après celle de Kalabambougou et de Sikoro-Sourakabougou à Sikoroni. Et leur objectif est de venir en aide aux populations des quartiers qui souffrent de manque d’eau. Elle a invité les habitants de Dialakorodji-Lafiala à en faire un bon usage et à s’entendre.

A noter que pour la gestion de ce forage, un comité a été mis en place comme dans les autres quartiers où la Sotelma-Malitel a construit des forages. Un comité dont le travail consiste à bien gérer et à entretenir cet ouvrage pour le bonheur des populations.

Fatoumata Fofana