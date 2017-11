La fondation Orange Mali en partenariat avec le ministère de l’ éducation nationale a lancé ce lundi 27 novembre 2017 le programme ‘Écoles Numériques’ de la fondation Orange. C’était sous la présidence de l’épouse du Chef de l’ État, Kéïta Aminata Maïga à l’ école fondamentale ‘Sory Diakité’ à Hamdallaye en commune IV du district de Bamako.

Le programme écoles numériques de la fondation Orange vient d’être lancé par la première dame du Mali, Kéïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, présidente de la fondation AGIR en présence du Directeur général d’Orange Mali, Britus Sadou Diakité et du ministre de l’ éducation nationale, Mohamed Ag Erlaf.

La cérémonie inaugurale s’est déroulée dans l’enceinte de l’école fondamentale d’Hamdallaye ‘Sory Diakité’, une école fondée en 1952 qui a enregistré le passage d’illustres cadres du pays à compter le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta .

Comme rappelé par le directeur général adjoint d’Orange –Mali, depuis 2006, la fondation Orange s’attèle dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans notre pays et ses axes d’interventions sont : la santé, l’éducation, la culture, en plus des actions de solidarité auprès des populations.

A titre de l’ année 2017 , la fondation Orange a investi 250 millions de CFA dans des projets en faveur de l’éducation au Mali selon son DGA. Parmi ces réalisations, on note des projets villages Oranges qui se résument à la construction d’une école, un centre de santé et un point d’eau dans chacun des villages ciblés. Outre ces réalisations, la fondation a à son actif le parrainage scolaire de 1410 enfants démunis dont des déficients mentaux, auditifs et visuels en plus des bourses octroyées aux étudiants méritants issus de milieux défavorisés.

Mais loin de s’arrêter à ces acquis, la fondation Orange en partenariat avec le ministère de l’ Éducation nationale, enchaîne avec son projet de modernisation et de numérisation du plateau scolaire via son programme « Écoles Numériques » qui va couvrir 50 écoles publiques de l’enseignement fondamental à travers le pays en vue de réduire la fracture numérique et faciliter l’ accès de la technologie.

Financé par la fondation Orange à hauteur de 150 millions de F Cfa, le programme « Écoles Numériques » vise à apporter aux écoles des contenus scolaires et périscolaires auxquels les enfants n’ont pas accès en temps ordinaires. Et pour ce faire, il s’appuie sur la distribution de kits numériques constitués de serveurs , de tablettes et de projecteurs en vue de l’ amélioration du travail des enseignants et des élèves. A ce jour, la fondation Orange a déjà formé et équipé 15 écoles tout en initiant leurs enseignants et élèves à l’utilisation des kits.

Par ailleurs, il faut noter qu’en 2018 la fondation Orange compte lancer le programme « Maison digitales » en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme, de l’ enfant et de la famille. Il s’agira de la création de 10 maisons digitales pour l’alphabétisation et l’ autonomisation des filles et des femmes issues de milieux défavorisés.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :