Il va profiter à 16000 élèves dans 50 écoles publiques de l’enseignement fondamental pour un coût global de 150 millions de FCFA entièrement financés par la Fondation

La Fondation Orange Mali, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, a lancé ce lundi 27 novembre 2017, le programme ‘’Ecole numérique’’ de la Fondation Orange. La cérémonie d’inauguration de ce programme s’est déroulée à l’école Sory Diakité de Hamdallaye sous le Haut parrainage de Madame Keita Aminata Maiga, épouse du Président de la République, présidente de l’ONG AGIR.

C’était en présence du ministre de l’Education nationale, Mohamed Ag Erlaf, du DGA d’Orange Mali, Britus Sadou Diakité, de l’Administrateur général de la Fondation Orange Mali, Mme Hawa Diallo, des autorités communales, coutumiers et religieux de la Commune IV du district de Bamako, des corps d’enseignant, des anciens élèves promotionnaires du Président IBK de cette école Sory Diakié, l’une des premières écoles de Bamako fondée en 1952. L’éducation a toujours occupé une place prépondérante dans les actions de la Fondation Orange. Cependant le monde change et nous devons nous adapter aux changements. Nous entrons dans une nouvelle ère qui est celle du numérique. Face cette transformation, la Fondation Orange a décidé de ne pas rester en marge. Elle a ainsi entrepris des projets innovants d’éducation numérique au profit des élèves et des femmes. C’est pourquoi, la Fondation Orange, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, a initié et concrétisé le projet de modernisation et de numérisation du plateau scolaire via son programme ‘’ Ecoles numériques’’ qui va équiper 50 écoles publiques de l’enseignement fondamental à travers le pays en vue de réduire la fracture numérique et faciliter l’accès de la technologie au service de tous. Selon le DGA, Brutus Sadou Diakité, le programme « Ecoles numériques » de la Fondation Orange est conçu pour amener dans les écoles des contenus scolaires et périscolaires auxquels les enfants n’ont pas accès en temps ordinaire. Pour ce faire, il s’appuie sur la distribution de kits numériques constitués de serveurs, de tablettes et de projecteurs en vue de l’amélioration du travail des enseignants et l’apprentissage des élèves et compenser ainsi l’absence de supports pédagogiques, a expliqué le DGA d’Orange Mali. Ce programme ainsi lancé va profiter à 16000 élèves dans 50 écoles publiques de l’enseignement fondamental pour un coût global de 150 millions de FCFA entièrement financés par la fondation Orange Mali. A ce jour, la Fondation Orange a déjà formé et équipé 15 écoles tout en initiant leurs enseignants et élèves à l’utilisation des kits.

Pour part, le ministre de l’Education nationale, a fait savoir que l’action menée par son département et de ses partenaires s’inscrit dans la vision du Président de la République qui a prescrit de favoriser l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication à nos jeunes scolaires. Le groupe scolaire Sory Diakité qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement de ce programme « Ecoles numériques » est l’un des anciens établissements de la capitale. L’actuel Président de la République en est d’ailleurs l’un des premiers anciens élèves.

Par ailleurs, signalons qu’en 2018 la Fondation Orange compte lancer le programme’’ Maisons digitales’’ en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Il s’agira de la création de 10 « Maisons digitales » pour l’alphabétisation et l’autonomisation des filles et des femmes issues de milieux défavorisés, a conclu le DGA d’Orange Mali.

Rappelons que depuis 2006, la Fondation Orange Mali œuvre auprès des plus hautes du pays dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et ses axes d’interventions sont : la santé, l’éducation, la culture, en plus des actions de solidarité auprès des populations.

AMTouré

Commentaires via Facebook :