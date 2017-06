Au-delà de l’organisation du pèlerinage à La Mecque, la Umra, la billetterie, le tourisme et la location de voitures, la Société de transit et de voyages (STV) s’est assignée une autre mission : l’humanitaire à chaque fête de ramadan. Pour cette 4e édition, quatre bœufs ont été distribués en l’Association des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d’honneur, et des organisations de presse (l’Assep, le collectif des animateurs-chroniqueurs des radios privées et le Groupe Renouveau).

La Société de Transit et de Voyage a respecté le samedi 25 juin la tradition de remettre des bœufs à la presse à chaque veille de fête de ramadan. Cette année, l’opération a débuté à la Base de l’armée de l’air avec la remise d’un bœuf à l’Association des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d’honneur.

Mme Traoré Nana Sangaré, directrice générale de la Société STV Voyage, a manifesté son élan afin que les veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d’honneur puissent avoir le même sourire que les autres enfants pendant la fête.

Selon la présidente de l’Association des veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ d’honneur, Fatoumata Koné, cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de ramadan est significative. “La STV nous donne aujourd’hui l’espoir. Certes nos parents sont tombés sur le champ d’honneur, mais les Maliens nous donnent toujours l’impression qu’ils sont avec nous. Nous sommes toujours soutenus, à travers des actes de générosité. Comme ce bœuf gracieusement offert par la société…”, s’est félicitée la présidente, ajoutant que d’autres organisations doivent suivre l’exemple afin que la solidarité ne soit pas un vain mot, mais plutôt un comportement.

Après la Base de l’armée de l’air, la délégation s’est rendue dans les locaux de l’Association des éditeurs de la presse privée, où le président de la faitière, Birama Fall et certains membres de son bureau attendaient.

La collaboration entre STV-Voyage avec l’Assep a facilitée par le confrère Markatié Daou (aujourd’hui chargé de Mission au cabinet du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique). Elle date de quatre ans. Pour sa part, le président de l’Assep, Birama Fall, n’a pas tari d’éloges en faveur de Markatié Daou et surtout des responsables de la société donatrice. Au moment où d’autres structures se cachent à la presse, STV vient à elle. Cela est la preuve que cette société inscrit ses actions dans la pure transparence.

Selon lui, “La STV a été la première à se manifester cette année en faveur de l’Assep. Je crois que c’est un élan de solidarité qu’elle a engagée depuis quatre ans. Et la presse, en tout cas, a été le grand bénéficiaire de ses appuis. A l’en croire STV a été le donateur porte bonheur. Car après STV, l’Assep a obtenu environ 4 autres bœufs. Pour lui, le geste de STV a profité à une centaine de ses membres qui se le sont partagé”.

Le président de l’Assep a aussi témoigné du professionnalisme de la STV Voyage. “Elle travaille au-dessus de tout soupçon. Nous sommes impliqués à toutes ses activités d’organisation du pèlerinage. Cela témoigne de son sérieux dans le travail”, a rappelé Birama Fall.

Pour Madou Doumbia, animateur-chroniqueur à la Radio Klédu, porte-parole des journalistes qui font la revue de presse en Bamanankan, “ce geste de STV Voyage ne nous surprend guère, car elle n’est pas à son premier geste. ” Depuis 4 ans, nous recevons les bœufs de cette agence. Nous invitons la société à rester sur la même dynamique de générosité et d’humanisme en plus de ses missions premières que sont l’organisation du Hadj, de l’Umra à La Mecque”.

Le quatrième groupe de bénéficiaire de la largesse de STV a été le Groupe Renouveau à qui un bœuf a été attribué.

Mme Traoré Nana Sangaré, directrice générale de la Société STV Voyage, a fait savoir que l’initiative vise à appuyer les hommes de média et les orphelins en les offrant un sourire le jour de la fête. “Nous sommes à la 4e édition. Et depuis quatre ans, nous avons offert 13 bœufs dans le cadre de cette opération. C’est un devoir pour nous, parce que l’islam l’exige. Nous allons poursuivre cet élan de solidarité”, a-t-elle promis.

Créée il y a une décennie, STV-Voyage est une agence de voyages qui offre diverses prestations (Umra, Hadj, billetterie, tourisme, location de voitures, etc.). Elle s’est spécialisée surtout dans l’organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam à La Mecque.

De 2006 à 2016, elle a transporté plus de 2454 pèlerins. En 10 ans d’existence, l’agence a acquis des expériences au fil des campagnes et bénéficié de la confiance de l’Etat malien et des autorités saoudiennes par le sérieux et l’assiduité dans le travail. “Notre force est la confiance des pèlerins, l’expérience des guides, la permanente communication entre les pèlerins et leur famille pendant leur séjour à La Mecque et la commodité dans les sites d’hébergement…”, dixit Mme Traoré.

Bréhima Sogoba