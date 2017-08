Dans quelques heures, notre pays, à l’instar des autres pays de la Uma islamique, va célébrer la fête de Tabaski. A cette occasion, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait exprimer sa solidarité à l’endroit des épouses des militaires de Bamako et de Kati, tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie.

A la faveur de la fête de Tabaski et pour que les familles de ces braves soldats passent la fête dans le sourire et avec le sentiment d’appartenir à une communauté qui connait le partage, l’épouse du chef de l’Etat, leur a donné à chacune, au nom du Chef de l’Etat, un mouton pour la Tabaski, soit au total 100 têtes de moutons. Les bêtes qui ont une fière allure font partie des premiers choix sur le marché. Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Base B, les bénéficiaires sont retournées à la maison, chacune, avec son mouton de Tabaski. La rencontre s’est déroulée en présence de certains membres du gouvernement, notamment le Ministre de la Solidarité et de l’action humanitaire, Dr Hammadoun Konaté, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, le Général Salif Traoré. Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants était représenté par la Directrice du Service Social des Armées, le Colonel Mariétéou Dembélé. La DSSA, a profité de l’occasion pour remercier le Chef de l’Etat pour l’aide sociale de 100 de moutons ainsi qu’aux bœufs offerts dans le même cadre aux commandants des différentes régions militaires (Ségou, Tombouctou, Sévaré, Gao). «Ce geste témoigne de l’attachement que le Président de la République et son épouse, démontrent à l’égard des familles des forces armées et de sécurité», a déclaré la directrice du service social des armées (DSSA). «Cette cérémonie, juste pour dire aux bénéficiaires qu’ils ne sont pas seuls ; Que nous sommes tous parents ; il s’agit là d’un simple geste symbolique que le Président de la République a voulu leur faire à la faveur de la fête», a déclaré la Première Dame à la fin de la cérémonie.

Papa Sow/Maliweb.net