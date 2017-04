Depuis 2006, la Fondation Orange-Mali œuvre auprès des autorités, des acteurs sociaux publics et privés ainsi que des ONG pour alléger les souffrances des populations maliennes. Ses responsables ont organisé hier jeudi 20 avril, une cérémonie pour présenter son rapport d’activités de l’année 2016. Avant de parler aussi des perspectives pour l’année 2017. La présentation a été faite par Mme Diallo Awa Touré, administratrice de la Fondation Orange-Mali dans la salle de conférences de DFA Communication.

Porte-étendard des actions citoyennes d’Orange-Mali, l’année 2016 a marqué  le 10ème  anniversaire de la Fondation Orange-Mali. 10 ans d’engagement au cours desquels, de nombreuses actions de solidarité ont été menées en faveur des populations dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et aussi de la solidarité.

Selon l’administratrice de la Fondation Orange-Mali, en 2016, la Fondation a soutenu et réalisé 59 projets dans différents axes à savoir la santé, l’éducation, la culture et la solidarité.   Des interventions dont le montant global se chiffre à près de 800 millions FCFA, dont plus de 120 millions FCFA de donation.

Parmi les réalisations faites en 2016 dans le volet santé, Mme Diallo Awa Touré a cité entre autres, la construction d’un centre d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de fistule obstétricale, le soutien à l’Amicale des Femmes d’Orange-Mali dans leur projet de lutte contre le cancer du col de l’utérus et du sein, l’aménagement et l’équipement d’une unité de néonatologie au CHU du Point G, l’équipement en matériels médicaux de  six (6) Centres de Santé de Référence (CSREF) à Bamako et  dans les régions, l’organisation de la caravane ophtalmologique avec 4184 consultations et 526 chirurgies de la cataracte réalisées à Douentza, Nioro du Sahel, Bafoulabé et Bamako. Mais aussi, le soutien au programme d’Handicap International Mali pour la détection et la prévention du handicap chez les enfants de moins de 6 ans à Bamako et Sikasso, la réalisation de cinq (5) maternités rurales dans la région de Mopti portant à quinze (15), le nombre total de maternités construites en partenariat avec la Fondation Aga Khan,  l’appui à la lutte contre les maladies endémiques tropicales et infectieuses (Paludisme, Drépanocytose, Diabète, Sida, etc.).

S’agissant du volet éducation, Mme Diallo Hawa Touré dira qu’ils ont réalisé deux nouveaux « villages Orange » à Binatomabougou dans le cercle de Markala et à Fignan dans la région de Koulikoro, portant à trois (3), le nombre total de villages construits au Mali.

Pour rappel, elle a fait savoir qu’un ‘’village Orange’’ est une école, un point d’eau et un centre de santé. Trois éléments selon elle, essentiels à l’épanouissement de la communauté.

Elle a aussi signalé la réalisation de trois (3) salles multimédia à Bamako et dans certaines régions dans les écoles publiques au bénéfice des élèves et enseignants avec la connexion gratuite à internet, le soutien à la préservation du patrimoine culturel malien via des supports pédagogiques avec la production de cahiers scolaires conçus sur la base des biens culturels représentatifs du Mali. En outre, elle a souligné le financement de 10.000 cahiers sur les 20.000 imprimés par la Fondation, le parrainage scolaire de 1410 élèves issus de familles défavorisées, le soutien au concours national d’orthographe et  de lecture avec  la remise de prix aux différents lauréats et l’appui à la 3ème édition du Salon du Livre à Ségou.

Parlant du volet culture et solidarité, l’administratrice générale de la Fondation Orange-Mali a fait savoir qu’ils ont soutenu plusieurs festivals et autres manifestations culturelles organisés à travers le pays.  Et dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion dira-t-elle, la Fondation en partenariat avec le Ministère de la Solidarité et l’Action Humanitaire a organisé sa Journée de la Solidarité. Une journée au cours de  laquelle, la Fondation a offert d’importants dons en nature au profit de structures sanitaires, des associations de femmes, des centres d’encadrement de l’enfance et des personnes handicapées pour plus de 116 millions FCFA.

En outre, explique Mme Diallo Awa Touré, la Fondation a soutenu les activités du Samu Social, celles de la Protection Civile et des centres d’accueil des enfants en situation de précarité sociale (UMAV, AMALDEME, Pouponnière….) à travers le pays.

Selon elle, l’année 2017 marquera un tournant majeur dans les activités de la Fondation avec le déploiement des programmes d’éducation numérique. Il s’agit de la réalisation des écoles numériques destinées aux élèves dans plus de 30 écoles publiques à Bamako et  dans les régions et les maisons digitales destinées aux jeunes filles et femmes non alphabétisées. Mais aussi, la construction de deux nouveaux villages, le renforcement du plateau technique de certains centres de santé et le financement de projets pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile.

Fily Sissoko