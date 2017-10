Dans le cadre des activités de la 23ème Edition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion sociale, la Fondation Orange Mali a organisé, le mardi 24 octobre 2017, sa traditionnelle journée de la solidarité au Palais des Sports de Bamako. A cette occasion, l’entreprise vient de manifester une fois de plus sa citoyenneté par la remise de dons multiformes d’une valeur de 91 millions de FCFA aux regroupements d’associations des personnes démunies. La cérémonie officielle de remise symbolique de don a eu lieu en présence du ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadoun Konaté, du parrain national, Ousmane Chérif Madane Haïdara et du président du conseil de la Fondation Orange, Alassane Diene.

Pour l’édition 2017, a indiqué le président du conseil de la Fondation orange, Alassane Diene, dans son discours, que les donations de cette année sont constituées notamment de denrées alimentaires, de moustiquaires imprégnées, de kits scolaires, de moulins multifonctionnels et décortiqueuses de riz, de motos pompes, de vêtements, de kits de maraîchage, de motos ambulances et tricycles. A cette occasion, dira-t-il, une opération a été également organisée pour le dépistage ophtalmologique gratuit et buccodentaire au profit des personnes souffrant d’albinisme et d’handicap physique. A en croire, la contribution de la fondation orange pour cette édition s’élève à plus de 91 millions de FCFA. A l’instar des autres années, rappellera-t-il, la fondation a réalisé de nombreuses actions solidaires pour le bien-être des populations dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et aussi de la solidarité de première nécessité. Dans le domaine de la santé, fera savoir M. Diene, la fondation Orange a contribué de façon significative au renforcement du plateau technique médical malien, par la lutte contre le paludisme, la fistule, le cancer du col de l’utérus, l’assistance à l’enfance en situation de handicap et la prise en charge médicale gratuite des personnes âgées. Dans le domaine de l’éducation, selon lui, elle s’est engagée dans plusieurs projets notamment, la réalisation de deux nouveaux villages Orange à Kérouané et à N’Tentou portant à 5 le nombre total de villages construits au Mali. Pour rappel : « un village Orange : c’est une école, un point d’eau et un centre de santé. ». Pour lui, il y aura la poursuite du déploiement du programme écoles numériques avec l’équipement de 8 écoles à Bamako et en régions. « 50 écoles numériques seront installées pour l’année scolaire 2017/2018. » a-t-dit. Et d’ajouter que dans le domaine de la culture, la fondation Orange contribue à appuyer l’économie locale et à valoriser les richesses artistiques et culturelles du Mali, à travers le théâtre, la danse, les émissions culturelles et de plusieurs évènements culturels : festival culturel Dogon délocalisé à Bamako, festival de Ouagadou, festival « Les Nuits du Kamalen N’GONI » dans le Wassoulou, festival international de Jazz, festival Kurukanfuka, festival des cauris, festival des masques Bobofings à Mouni, l’école de musique de Kirina etc… Pour sa part, le ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadoun Konaté a remercié le donateur pour ses œuvres humanitaires au quotidien en faveur des couches défavorisées pendant et après le mois de la solidarité.

Moussa Dagnoko

