La Coordination des jeunes pour le développement de Kidal et Solidaris 223 étaient en tournée en 8ème région du Mali, pour venir en aide aux orphelins, veuves et élèves. Pendant une semaine, la caravane partie de Bamako le 18 mai a sillonné des localités comme Anefif, Takalot et Tassik. De fait, elle a fait escale dans les fractions, hameaux et autres campements à la rencontre des populations de la région de Kidal.

Cette délégation, pour ne pas dire la caravane de l’entraide et de la solidarité, a posé sa valise dans la région de Gao où siège l’administration de la 8ème région administrative du Mali. Les jeunes cadres de Kidal, à travers leur coordination pour le développement en collaboration avec Solidaris 223, ont apporté 8 pompes à eau, 2 groupes électrogènes, 300 kits scolaires, des produits pharmaceutiques. Aussi, faut-il le souligner, 2 balles de friperies ont été distribuées à Gao, Anefif, Takalot, Tassik, Aguelhek, Aguelhoc, Talalot, Tanazrofte, Ebelel et Intikwa.

Cette donation s’inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques et éducatives dans la région de Kidal. Les bénéficiaires sont des groupements de femmes pour le maraîchage, les élèves et les orphelins. La jeunesse de Kidal, en faisant ce don, lançait ainsi un cri du cœur aux cadres et ressortissants de la région, aux autorités locales mais aussi nationales.

Pour le porte-parole de la caravane, Sidi Albaka, leur geste a deux objectifs majeurs. «Si la région de Kidal a un autre combat à mener, c’est celui de la solidarité, de la paix et de l’entente. Mais surtout le combat qui nous permettra d’ouvrir l’école à nos enfants. Tel est le premier objectif de la distribution des dons. À travers cette donation c’est un appel qui est lancé à tous les enfants de Kidal de tous les bords et toutes les tendances, qu’on obtient rien avec la violence et nous, nous optons pour la paix dans un Mali uni, un et indivisible», a martelé Sidi Alba.

Les femmes, les élèves et les orphelins bénéficiaires ont bien apprécié la démarche de la coordination des jeunes cadres pour le développement de la région de Kidal. La présidente des femmes d’Anefif n’a pas caché sa joie : «C’est la première fois de voir les jeunes de Kidal faire un geste. Ce geste signifie beaucoup de choses pour moi, l’avenir est assuré…».

Le gouverneur de la région de Kidal, Sidi Mohamed Ag Ichrach, a salué cette démarche humanitaire et solidaire : «Elle marque la naissance de la société civile à Kidal d’une part, d’autre part elle marque aussi l’engament des jeunes de la région de Kidal, de se lancer dans le développement de la région, en apportant leur savoir-faire, leur assistance, leur compétence au développement de leur région, à la cohésion sociale de notre région, et surtout à l’assistance aux plus démunis», a-t-il déclaré.

Cette caravane de la solidarité et de l’entraide a fait le tour des localités d’Anefif, Takalot et Tassik ; elle a eu le soutien de plusieurs partenaires particulièrement Solidaris223, Fondation NSIA et Open-Mali, Moussa Mara. La valeur des dons distribués s’élève à 4 millions de FCFA. Une autre opération est en cours de préparation, elle concernera les localités de Tessalit, Abeibara et Tinessako.

Kassim TRAORE