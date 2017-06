L’occasion était bonne pour l’Epouse du Président de la République d’attirer l’attention sur l’importance de l’enfance, qui devrait être une période consacrée à grandir et à apprendre pour chaque enfant.

KÉÏTA Aminata Maiga a appelé les hautes autorités du pays et les partenaires au développement à accorder plus de valeur aux enfants et à leur droit à la survie à l’épanouissement et à œuvrer pour une meilleure protection des droits de nos enfants.

Selon le rapport, des millions d’enfants sont victimes d’homicide infantiles, de conflits armés, de mariages précoces, de mendicité, de déscolarisation, entre autres maux.

Chaque enfant mérite une enfance mais malheureusement des millions d’enfants dans le monde sont privés de leur enfance.

Ce rapport de Save the Children tire sur la sonnette d’alarme.

La cérémonie a été l’occasion pour la Directrice pays de Save The Children, Mme Leila BOURAHLA de remettre un exemplaire dudit rapport à l’Epouse du Président de la République, KEÏTA Aminata MAÏGA.

1 de 3

Par Présidence de la République du Mali