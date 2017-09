La Communauté Jamaa’t Islamique Ahmadiyya a offert, le dimanche 20 Août 2017, à son siège, 1860 vêtements complets d’une valeur de 8,5 millions de francs cfa aux orphelins du Mali. Cette donation qui intervient à quelques encablures de la célébration de la fête de Tabaski a pour but de donner un sourire aux enfants en situation difficile. La cérémonie de remise symbolique de don a enregistré la présence du président de Ahmadiyya au Mali, Amir Zafar But Ahmad, de la directrice de la pouponnière de Bamako, Mme Bouaré Fatoumata Koné et des responsables d’autres structures d’accueil et de placement d’enfants.

Dans son adresse, le président de la Communauté Jamaa’t Islamique Ahmadiyya du Mali, Amir Zafar But Ahmad, a rappelé que c’est la troisième fois consécutive que sa communauté fait des dons d’habits de fête aux enfants en situation difficile avant ou après le mois de Ramadan. Cependant, il convient de noter que la présente donation intervient à la veille de la fête de Tabaski avec 1860 habits de fête composée de 487 complets pour le district de Bamako et ses environnants et de 1390 complets pour les régions notamment, Kayes, Belendogou, Kignan, Fana, Kita, Sikasso, San, Ségou, Dogodoumakoura, Sanankoroba, Kasséla, Zantièbougou, Djidiéni, Diéma, Bla, Zizana Gare, Koutiala, Koulikoro, Kangaba, Djikoni, Mopti. Pour lui, la Communauté Jamaa’t Islamique Ahmadiyya avec comme le slogan : « L’amour pour tous et la haine pour personne. », se préoccupe de l’action humanitaire d’où la nécessité de la confection des habits de fête pour les enfants démunies. A l’en croire, le mouvement islamique Ahmadiyya est un mouvement international présent dans une centaine de pays et présent au Mali depuis 2005. Parlant de leurs projets pour le Mali, il a noté que la Communauté Jamaa’t Islamique Ahamadiyya a déjà initié plusieurs projets au Mali et d’autres sont à venir notamment, la construction des écoles, d’un centre de langue et de couture, d’informatique, d’une clinique, d’un siège social, les radios, la réhabilitation des forages, la construction des villages modèles c’est-à-dire avec toutes les commodités (électricité, forage, jardin, entre d’apprentissage etc.). De leur coté, les responsables des structures bénéficiaires ont apprécié la qualité de ladite donation à sa juste valeur. Pour sa part, la directrice du Centre d’accueil et de placement des enfants appelé : « pouponnière d’Etat de Bamako », Mme Bouaré Fatoumata Koné s’est dit ravi car ces habits vont réconforter les enfants en situation difficile de sa structure à l’occasion de la fête deTabaski. « Vraiment, c’est un réconfort pour moi, les enfants vont fêter dans la joie. Je remercie le Jamaa’t Islamique Ahmadiyya d’avoir pensé à nous », a-t-elle conclu.

Moussa Dagnoko