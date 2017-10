Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le « Mouvement IBK-2018 » avec à sa tête Abdoul Aziz Oumar Diallo, qui a lancé ses activités le 7 octobre 2017, a fait une donation, le mercredi 18 octobre 2017 au doyen du quartier de Fadjiguila de Bamako en la personne de Bourama Guindo qui est aujourd’hui âgé de 110 ans. Le don est composé de sacs de sucre, de cartons de savon et une enveloppe symbolique contenant une somme d’argent.

Plusieurs personnalités ont convergé vers le domicile du doyen du quartier de Fadjiguila de Bamako pour participer à cette cérémonie de donation effectuée par le Mouvement IBK-2018. Parmi eux, nous pouvons citer le chef de quartier de Fadjiguila, Abdou Diarra, Souleymane Diallo du Mouvement IBK-2018 et bien d’autres. « Nous sommes dans un mois de la solidarité. Nous, les jeunes de ce Mouvement, avons décidés de faire la solidarité chaque jour. Ce mois est spécial. Voila ce qui nous a motivés à venir vers ce vieux qui a 110 ans. On a fait un geste symbolique qui n’est pas grand. C’est du sucre, des cartons de savon, une enveloppe et du cola. On dit en Afrique que quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brule. A cet effet, on l’a demandé de faire des bénédictions pour que le Mali retrouve la paix et qu’on puisse sortir de l’ornière et que la réconciliation soit effective », a déclaré le président du Mouvement IBK-2018, Abdoul Aziz Oumar Diallo, chargé de communication à la Mairie de la commune I du district de Bamako. Avant d’ajouter que le président IBK a beaucoup d’estimes pour les personnes âgées. « Si nous nous reconnaissons de ses actes, nous sommes obligés d’adopter le même comportement que lui. Au nom du président de la République, nous allons faire des dons aux personnes âgées », a-t-il dit. A l’en croire, c’est sur fonds propre que le Mouvement « IBK-2018 » a pu faire cette donation. Enfin, Abdoul Aziz Oumar Diallo a promis de jouer sa partition dans la construction du pays.

A.S