Conscient que le numérique est un facteur de progrès social et éducatif, la Fondation Orange Mali, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, va équiper à partir de la rentrée scolaire prochaine 50 écoles publiques à Bamako et dans les régions.

Pour ce faire, huit écoles pilotes ont déjà été équipées en matériels numériques avec encadrement des futurs formateurs et initiation des élèves, a indiqué Mme Hawa Diallo, l’administratrice générale de la Fondation.

A travers ce programme, les écoles seront dotées d’équipements numériques ce qui permettra aux élèves d’utiliser les tablettes numériques pour accéder instantanément à des centaines de contenus essentiels : des livres, des leçons modèles et des encyclopédies, a annoncé l’administratrice.

Ce programme de la Fondation Orange permettra aux élèves et enseignants d’être formés également à l’utilisation des outils numériques.

“Le monde change et nous devons nous adapter aux changements. Nous entrons dans une nouvelle ère qui est celle du numérique et notre Fondation a décidé de ne pas rester en marge de cette transformation. Désormais, nos élèves vont apprendre les leçons et suivre les cours sur les tablettes numériques que nous distribuerons aux écoles”, a indiqué Mme Hawa Diallo.

Dans le prolongement de cet engagement sur le numérique, la Fondation a également entrepris un projet innovant d’éducation numérique au profit des femmes et des jeunes filles non alphabétisées. Dix maisons digitales destinées à l’alphabétisation et l’autonomisation des filles et des femmes issues de milieux défavorisés seront également créées en partenariat avec le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille.

O. D.