La pouponnière II, située à Niamakoro à la Cité Unicef, vient de recevoir, pour la première fois, une importante donation composé de vivres et de produits sanitaires pour un montant de plus deux millions, de la part de l’association Dambé Colonel Sékou Traoré et Edmond Derreumaux. La remise symbolique de ce don s’est déroulée, le vendredi 24 novembre 017, dans l’enceinte de la structure. C’était en présence des membres de l’association et des responsables de la pouponnière II.

La pouponnière II est une structure qui travaille en partenariat avec l’Etat Malien. Elle est l’espoir de plusieurs enfants vulnérables du fait qu’elle les donne un soutien global. La structure a ouvert ses portes en 2009, et de cette date à maintenant, elle a accueilli plus d’une centaine d’enfants, certains ont été adoptés par des familles et d’autres ont été placés dans les centres de Village SOS. Actuellement, le centre héberge 39 enfants dont 18 filles et 17 garçons avec un âge moyen qui varie entre 1 mois et 9 ans.

L’élan de générosité de l’association Dambé pour ces enfants vulnérables a été perçu comme une lueur d’espoir, et pour les enfants et pour les responsables du centre. Car la structure a vraiment besoin d’appui comme l’a souligné sa directrice. Ce don est composé de 5 sacs de 25 Kg de lait mixwel, 3 sacs du sucre, 5 cartons du lait nursie 1, 5 cartons du lit nursie 2, 5 cartons du vitablé vanille, 10 cartons d’eau minérale Diago, 4 sacs de couche pour enfant, 10 cartons de savon en poudre, 10 cartons de savon, 5 cartons d’eau de javel et un cheque d’un montant de un million de FCFA pour un montant global de 2.200.000 FCFA.

Après avoir reçu cet important lot, la Directrice de l’association Pouponnière II, Mme Traoré Rokia Doumbia, a déclaré que c’est toujours beaucoup d’émotions quand on reçoit un don de la part d’une association ou d’un particulier pour ces enfants. Selon la première responsable de la structure, le simple fait de penser à ces enfants et de les rendre visite avec ou sans des cadeaux, est un énorme plaisir pour eux, du fait que beaucoup de personnes ignorent l’existence de leur centre ainsi que le phénomène même des enfants abandonnés.

« C’est une vraie joie pour nous et on remercie les fondateurs de l’association ainsi que tous les membres, tout en leur souhaitant plein succès dans toutes leurs activités », a déclaré la Directrice de la Pouponnière II.

Très ému de ce geste de solidarité venant de l’association, la Directrice de la pouponnière II a fait savoir que ce soutien sera vraiment utile pour les enfants. Du fait que la donation qu’ils ont reçu est composée des produits correspondants aux besoins des enfants de cette structure. « L’association Dambé, c’est comme s’ils avaient jeté un coup d’œil ici avant d’amener ce lot. Parce que tout ce qu’ils ont amené c’est vraiment utile et c’est ce qu’on a en réserve aussi. Donc, on ne peut que les remercier et les encourager dans leurs actions », a-t-elle déclarée.

Bien avant la remise symbolique de ce don, la présidente de l’association Dambé, Mme Derreumaux Ramatoulaye Traoré est revenue sur les raisons de la création de l’association. Selon elle, c’est pour rendre hommage à leurs parents qui ont été des modèles dans leurs vies familiales, sociales et professionnelles. Elle dira qu’ils cherchent à imiter ces deux personnes exemplaires dans la mesure du possible, en essayant d’être proche des personnes de façon générale et les nécessiteux en particulier.

Ousmane Baba Dramé

