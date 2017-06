La présidente de l’Association « Groupe d’actions pour l’épanouissement de la femme, de l’enfant et de la protection de l’environnement » (GAFEPE), l’ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba, a remis vendredi dernier des vivres et des habillements à la Pouponnière de Bamako.

La cérémonie de remise était présidée par le chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diallo Kama Sakiliba. C’était en présence de la directrice de la Pouponnière, Mme Diarra Aminata Diabaté et de plusieurs invités. L’Association GAFEPE a été appuyée, selon sa présidente Mme Sangaré Oumou Ba, par un donateur qui a voulu garder l’anonymat. La donation concerne la Pouponnière de Bamako-coura, celle de Torokorobougou et le Village SOS d’enfants de Sanankoroba. Les dons sont composés de riz, des nattes, de pâtes alimentaires, du lait 1er et 2e âge, des couches et vêtements. La directrice de la Pouponnière a remercié le généreux donateur pour ce geste de solidarité envers les pensionnaires de la pouponnière. Elle expliquera que ce geste de l’ancienne ministre de la Promotion de la Femme ne la surprend guerre, car étant en fonction au département, elle a toujours eu une attention particulière pour les enfants singulièrement ceux de la pouponnière. Pour la directrice de la Pouponnière, Mme Sangaré Oumou Ba a juste trouvé la meilleure façon de venir souhaiter bonne fête de Ramadan à ses petits enfants.

Mme Diarra Aminata a saisi l’occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités du pays afin de revoir la loi sur l’adoption dans notre pays. « C’est bon de recevoir des dons, mais il serait bon de trouver une solution urgente pour le bien-être des enfants de la pouponnière », a relevé la directrice de la structure.

Prenant la parole, Mme Sangaré Oumou Ba dira qu’elle a toujours été attentive en tant que mère et grand-mère aux préoccupations des pensionnaires de la pouponnière. Elle a assuré que ces actions en faveur des enfants de la pouponnière vont continuer, car elle a suffisamment le temps pour solliciter et mobiliser toutes les bonnes volontés en faveur des enfants notamment ceux en situation difficile. Elle a remercié le généreux donateur pour la confiance placée en son association.

Le chef de cabinet du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diallo Kama Sakiliba a remercié Mme Sangaré Oumou Ba pour ce geste qui contribuera au bien-être des enfants de la pouponnière.

Mariam A. TRAORÉ