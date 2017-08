Le ministre de l’Élevage et de la Pêche, Ly Taher Dravé, accompagné par le Coordinateur du Projet régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS)-Mali, Abdoul Wahab Diarra, ont présidé la cérémonie de remise de motos et tricycles aux structures partenaires d’exécution du PRAPS-Mali, le mardi 25 juillet 2017, dans la Cour de la Direction nationale des productions et des industries animales (DNPIA). La remise de 116 motos et 25 tricycles solaires pour une valeur de 409 049 450 de francs CFA était l’objet de la cérémonie.

Ces 116 motos et 25 tricycles solaires remis aux structures partenaires d’exécution du Projet régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS-MALI) étaient repartis comme suit : 14 tricycles destinés aux Groupements de femmes-jeunes collecteurs de lait cru local des régions de Mopti et de Sikasso ; 11 tricycles destinés aux Aires d’abattages-étals de boucherie des régions de Gao, Tombouctou, Mopti et Sikasso ; 28 motos destinées aux Agents SLPIA de collecte des données pour l’Evaluation de la biomasse/tenue Bilan fourrager ; 14 motos destinées aux Agents SLPIA de collecte des données pour l’opérationnalisation du SIM-B sur les marchés à bétail ; 41 motos destinées aux Agents secteurs vétérinaires et Postes frontaliers pour la couverture vaccinale du cheptel et enfin 30 motos destinées aux Vétérinaires titulaires de Mandat sanitaire pour la couverture vaccinale du cheptel.

Il est à préciser que la remise de ces engins reflète les objectifs du projet de conduire les activités d’amélioration de la santé animale et des productions animales aux collectrices de lait cru local et leurs centres de collecte, aux aires d’abattages et étals de boucheries, dans la zone d’intervention du projet. En effet, elle s’inscrit aussi dans le cadre du renforcement des capacités de ses structures partenaires pour la mise en œuvre les objectifs du projet.

Et cela, il s’agit bien entendu d’assurer une exécution correcte des activités de vaccination contre la PPCB et la PPR, de collecte de données pour la tenue du bilan fourrager et de l’opérationnalisation du SIMB sur les marchés à bétail en vue d’atteindre les indicateurs de résultats.

Au nom de l’Unité de Coordination du PRAPS-Mali, le Coordinateur Abdoul Wahab a remercié le Gouvernement malien et la Banque mondiale pour leur appui au pastoralisme à travers le PRAPS-Mali. « Nos remerciements vont également au Ministère de l’Elevage et de la Pêche pour son accompagnement, son soutien et son orientation tout au long du processus d’acquisition de ces équipements », a-t-il dit. Il a ainsi rappelé que le PRAPS existant dans les six pays du Sahel a comme objectifs de développement d’améliorer l’accès à des moyens et services de productions essentielles et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays du Sahel et d’améliorer les capacités de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences.

Et le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Ly Taher Dravé, de renchérir que le projet va contribuer à améliorer la santé animale, la gestion des ressources naturelles, l’accès au marché, la gestion des crises pastorales au profit de 440 000 pasteurs et agro-pasteurs directes dont 132 000 femmes et jeunes dans les 10 régions du pays, à travers 39 cercles et 220 communes. Par ailleurs, il a félicité les structures bénéficiaires pour le choix porté sur elles. « Un choix qui est fonction de l’importance de leurs missions et de leur rôle dans l’atteinte des résultats du projet. Je les exhorte à faire bon usage de ces équipements », a-t-il indiqué. Et de remercier les partenaires pour leur appui à la faveur de notre développement rural.

Retenons que le PRAPS-Mali est un projet financé par la Banque mondiale, le Gouvernement malien et les Collectivités territoriales-Populations bénéficiaires pour un montant total de 24 milliards 105 millions de francs CFA.

Seydou Karamoko KONE