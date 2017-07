La fondation Orange Mali a inauguré son cinquième projet village à N’TENTOU dans le cercle de Bougouni offrant ainsi aux populations des infrastructures adéquates pour leur développement harmonieux.

Depuis mai 2015, des villages bénéficient d’infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques grâce à la fondation Orange Mali.

Le projet village de la fondation Orange consiste à implanter « une école, un centre de santé et un point d’eau » au cœur des villages les plus enclavés et démunis pour favoriser l’éducation des jeunes et le développement local. Ces 3 leviers sont essentiels au développement des communautés. L’éducation est le socle du développement personnel et collectif, le point d’eau potable évite aux enfants des déplacements qui les éloignent de l’école et leur assure une meilleure santé et le centre de santé assure le bien être des familles.

A ce jour, la fondation Orange Mali a réalisé cinq projets villages à Kolomba 2 (cercle de Kéniéba), Binatomabougou (cercle de Markala), Fignan (Koulikoro), Kérouané (cercle de Nara) et à N’Tentou (cercle de Bougouni). Les villages ont été réalisés grâce à l’appui financier de la fondation Orange France.

Le coût de réalisation des infrastructures s’élève à plus de 350 millions de francs CFA. Dans chaque village, il y a :

Une école avec 3 salles de classe entièrement équipées, un bureau administratif, un magasin et 2 blocs de 3 latrines pour filles et garçons. L’école permettra d’améliorer les conditions d’études des élèves.

Un centre de santé équipé qui contribuera à l’amélioration de la qualité des soins

et un forage pour un accès à l’eau potable et à une meilleure hygiène de vie.

C’est dans la liesse populaire que les populations desdits villages ont rendu un hommage mérité à la fondation Orange qui, par ses infrastructures, contribue à changer leur vie. Les villages Orange ont vu le jour grâce à la collaboration et à l’engagement de BØRNEfonden, partenaire technique du programme qui a généreusement électrifié les centres de santé, mis à disposition 4 réfrigérateurs solaires et 2 motos. La fondation Orange Mali a également offert 500 nattes et 500 moustiquaires aux différents centres de santé.

M. Georges TOGO, Gouverneur de la région de Ségou, a estimé lors de l’inauguration que ‘Binatomabougou bénéficie du 2ème projet village de la fondation Orange Mali, des ouvrages modernes, de haute portée humanitaire qui aideront à prendre en charge les préoccupations fondamentales des populations. Et d’ajouter que c’est «Une fierté pour nous d’acquérir pour nos enfants de telles conditions d’accueil scolaires, d’apporter un service de santé de proximité et surtout de l’eau potable ».

Le directeur du CAP de Allahina, M. Alassane FANE, a indiqué lors de la cérémonie : « Je voudrais vous remercier pour ce projet qui en réalité est un projet vie. Rien que pour cette année scolaire et avec la construction de ces salles flambant neuves l’effectif de l’école est passé de 35 à 62 élèves soit une augmentation de 50% avec exceptionnellement 15 filles inscrites en 1ère année pour la 1ère fois à Kérouané. » Le Médecin chef du district sanitaire de Nara, ajoutera que « la fondation Orange vient de réaliser notre rêve le plus merveilleux. Cette maternité va réduira la mortalité maternelle et néonatale dans le village de Kérouané et environnants de façon pertinente.»

Fondation Orange Mali