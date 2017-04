La Fondation Orange Mali a présenté, le jeudi 20 avril, son rapport d’activités 2016 au siège de DFA communication à Hamdallaye ACI. C’était en présence de plusieurs partenaires.

La présentation de ce rapport marque également les 10 ans d’existence de la Fondation Orange. Créée en novembre 2006, la Fondation Orange Mali œuvre auprès des autorités, des acteurs sociaux publics et privés…, pour alléger la souffrance des populations maliennes. Elle intervient dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la culture …

Selon l’administratrice générale, Hawa Diallo, la Fondation Orange Mali a soutenu, entre 2006 et 2016, 451 projets touchant plus de 100 000 personnes pour un coût total de plus de 4,5 milliards FCFA.

Pour l’année 2016, elle a réalisé un certain nombre d’activités.

Dans le domaine de la santé, elle a construit un centre d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de fistule obstétricale.

Aussi, elle a procédé à l’aménagement et l’équipement d’une unité de néonatologie au CHU du Point G, l’équipement en matériels médicaux de 6 centres de santé de référence à Bamako et dans les régions. Le soutien au programme de handicap international Mali pour la détection et la prévention du handicap chez les enfants de moins de 6 ans à Bamako et Sikasso ainsi que le soutien de l’amicale des femmes d’Orange dans leur projet de lutte contre le cancer du col de l’utérus ont été également parmi les activités phares de 2016.

Dans le domaine de l’éducation, la Fondation a réalisé « deux nouveaux villages Orange école » à Binatomabougou (Markala) et à Fignan (Koulikoro).

Pour permettre aux élèves et aux enseignants d’avoir la connexion internet, la Fondation a procédé à l’installation de 3 salles multimédias dans des écoles publiques à Bamako et dans certaines régions. Elle a parrainé également 1410 élèves issus de familles défavorisées, de déficients mentaux, visuels et auditifs.

Selon Hawa Diallo, la Fondation Orange Mali a aussi soutenu plusieurs festivals et manifestations culturelles organisées à travers le pays. Et d’ajouter que lors du mois de la solidarité en octobre dernier, la Fondation Orange a fait des dons en nature à des structures sanitaires, des associations de femmes, des centres pour enfants et personnes handicapées.

Selon l’administratrice générale, 2017 sera un tournant majeur dans les activités de la structure avec au centre des programmes d’éducation numériques ainsi que deux nouveaux projets d’école et le renforcement des capacités du plateau médical malien.

Mariam Camara