L’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée Militaire (AEPM-Mali) a lancé son projet de don de sang et de médicaments. C’était ce samedi, à la Place d’Armes du Génie militaire. En présence du Général Moussa Traoré, l’ancien président de la République du Mali.

-Maliweb.net- «Chaque don de sang est un don à la vie.» c’est ce qu’a affirmé le représentant du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire juste avant de réceptionner les différents dons. Pour lui, c’est un geste notable qui marque non seulement, l’engagement de jeunes pour la nation, mais aussi, il est la preuve de leur grande générosité. Les activités qui dureront quatre jours et seront marquées par trois actions majeures: la remise de médicaments, d’une valeur de 26 millions FCFA, aux forces de défense et de sécurité; la collecte de 600 poches de sang pour le Centre national de Transfusion Sanguine et l’enrôlement des militaires à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). «Nulle part au monde, il n’existe une usine de fabrique de sang», a indiqué Ousmane Sina Diallo, le président de l’amicale. L’objectif du projet, selon lui, est de cultiver le civisme, l’esprit de solidarité et d’exemplarité; offrir plus de sang à la banque de sang et enfin renforcer la capacité de prise en charge des forces de défense et de sécurité. Avant de lancer officiellement le projet, le parrain de la 3e semaine de la 23e édition du mois de la solidarité, Dr Boulkassoum Haïdara a salué l’action de l’AEPM. «Quoi de plus expressif, de plus symbolique et de plus humanitaire que donner son sang», affirme-t-il. Le don de sang et le don de soi vont de pair, ajoute Dr Boulkassoum Haïdara. «Que les membres de l’AEPM veulent manifester leur générosité à d’autres membres de leurs familles, cela est salutaire», conclut le parrain.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net