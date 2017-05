La Banque malienne de Solidarité (BMS SA), pour contribuer à la solidarité due aux familles des soldats tombés dans la défense de la patrie, a fait don de 10 tonnes de riz et de 2, 5 tonnes de sucre, pour une valeur de 5 Millions de FCFA, aux veuves militaires et paramilitaires. La remise de ce don a eu lieu le 18 mai, au siège de la BMS SA à Hamdallaye ACI 2000.

La Directrice du Service social des Armées, Colonel Samaké Mariétou Dembélé a reçu des mains du Directeur général adjoint de la BMS SA, Alioune Coulibaly ce don constitué de plusieurs sacs de riz et de sucre de 50kg et qui va à l’endroit des membres de l’association des veuves des militaires et paramilitaires. Le DGA de la BMS SA a fait observer une minute de silence en la mémoire des soldats tombés sur le champ de l’honneur, avant de présenter à toute l’armée et aux familles endeuillées, ses condoléances et des prières pour le repos éternel des disparus. « En raison du sacrifice de leur vie pour la nation, nous avons une exigence de solidarité envers les familles des soldats fauchés dans l’accomplissement de leur mission régalienne. A travers l’organisation de cette cérémonie de dons, la BMS, entreprise citoyenne, entend prendre part dans cet effort de solidarité, confortant et justifiant une fois de plus le bien-fondé de sa dénomination », a indiqué Alioune Coulibaly.

Pour « ce geste noble en faveur des veuves et orphelins des militaires », la Directrice du Service social des Armées a remercié la BMS, au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, ainsi qu’à celui du chef d’Etat major général des Armées. Selon elle, ces œuvres vont dans la droite ligne du rôle assigné au Service social des Armées en termes d’assistance aux militaires qui ont perdu leurs vies en défendant notre chère patrie. Ce don va à l’endroit de 200 veuves et chacune d’elle bénéficiant de 50 kg de riz et 25 kg de sucre, a-t-elle ajouté, non sans rappeler que « quelque soit la nature et la quantité de dons offerts, rien ne peut compenser la perte d’un être cher ». Plus qu’une aide, cet acte constitue un appel à l’adresse de toutes les bonnes volontés pour soutenir ces victimes de guerre, a déclaré Colonel Samaké Mariétou Dembélé.

B. Daou