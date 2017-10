Le cabinet de l’épouse du président de la République a fait don de vivres aux nécessiteux. D’une valeur de 26 700 000 F CFA, ils sont composés de riz, lait, sucre et d’huile.

Remis à Kéita Aminata Maïga en septembre par Dubaï Port World, ces vivres composés de 180 sacs de riz de 50 kg, 155 sacs de lait, 125 sacs de sucre et 56 bidons d’huile, d’une valeur de 26,7 millions de F CFA, ont été partagés entre des associations et des personnes nécessiteuses. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 20 octobre 2017 au cabinet de la première Dame, sous la présidence de sa chef de cabinet, Sidibé Adam Traoré.

Ce geste, qui se situe dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion sociale a permis aux bénéficiaires, au nombre de 25, de retrouver le sourire.

“Nous ne pouvons que saluer ce geste de la première Dame, qui vient de sécher les larmes des orphelins et des veuves. Nous invitons d’autres personnes à se servir de cet exemple de la première Dame pour donner le sourire aux orphelins et veuves”, s’est félicitée Kéita Djénéba Kéita, une bénéficiaire.

Y. Coulibaly

DOUGOULAKORO : L’Adoc lance une campagne gratuite de dépistage et soins ophtalmologiques

L’Alliance pour le développement de l’ophtalmologie communautaire (Adoc) organise du 21 au 30 octobre une campagne gratuite de dépistage et de soins ophtalmologiques dans le village de Dougoulakoro. Objectif : donner la vue à tout le monde, selon les initiateurs.

“Nous sommes là pour aider la population à se faire consulter par des ophtalmologistes. Pour faciliter la tâche aux habitants de Dougoulakoro, nous nous sommes déplacés. Et pour un premier départ, le travail se passe dans de meilleures conditions. Notre objectif est de donner la vue à tout le monde”, a expliqué Dr. Moro Sidibé, vice-président de l’Adoc.

Pendant dix jours les spécialistes travailleront pour une bonne vue de la population. Pour ce faire, les initiateurs entendent dépister de 100 à 200 personnes par jour. Et durant la semaine, ils souhaitent opérer 100 malades.

Adama Mallé, l’imam de Dougoulakoro, a salué l’initiative. Pour lui, c’est une première fois dans son village. Il a souhaité que cette campagne soit continuelle, voire même un partenariat afin de d’éradiquer cette maladie.

Le coordinateur du centre socio sanitaire de Dougoulakoro a accueilli les initiateurs avec grand respect. Pour lui, la population de son village souffre beaucoup à cause de cette maladie. Il a souhaité un partenariat entre l’Adoc et son centre.

Adama Diabaté, stagiaire

MOIS DE LA SOLIDARITE : Les anciens du Prytanée militaire contribuent

En plus de la mise en disposition des médicaments d’un pactole de 26 millions de F CFA, l’Amical des ancien élèves du prytanée militaire du Mali (AEPM) mobilisera 600 poches de sang et l’enrôlement biométrique des forces armées de défenses et de sécurité à la Canam.

La 3e semaine de la 23e édition du Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale, parrainée par Dr. Boulkassoum Haïdara, président du Conseil économique, social et culturel sera mise à profit par l’Amicale des ancien élèves du Prytanée militaire du Mali pour une opération de collecte de sang en faveur des Forces armées de défenses et de sécurité. L’objectif de l’opération est de contribuer à améliorer l’accessibilité de la population au sang et renforcer la capacité de prise en charge les cas d’urgences chez les FAMa.

“De nos jours, la disponibilité du sang est un problème majeur de santé publique. Le sang ne se vend pas et souvent nombreux sont des patients qui n’y ont pas accès faute de disponibilité. Mieux, depuis la crise de rébellion de 2012, les éléments des Forces armées de défense et de sécurité du Mali sont exposés à des attaques qui se soldent souvent par de pertes humaines mais aussi de lots de blessés. C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter notre modeste contribution pour soutenir l’Etat dans le renforcement de la capacité de la banque de sang”, a justifié le président de l’Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali, Ousmane Diallo, ajoutant que le volet humanitaire est une priorité de l’Amicale.

“En plus de cette opération qui se déroulera dans les direction de la protection civile, la gendarmerie et l’état-major des armées, nous avons mobilisé des lots médicaments d’une valeur de 26 millions de F CFA…”

Le directeur du génie militaire, le colonel Boubacar Diallo, a indiqué que l’initiative est une marque de solidarité, d’entraide et de cohésion à l’égard des Forces armées de défense et de sécurité.

Pour le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Abdoulaye Diabaté, ce geste est noble et va au-delà de tout symbole. “En plus de votre engagement à cultiver le civisme et l’esprit de solidarité, vous venez d’ajouter un acte bénévole en faveur des couches défavorisées et les éléments des Forces armées de défense et de sécurité”, a-t-il expliqué.

Bréhima Sogoba