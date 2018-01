L’association “Malien sans frontière”, en collaboration avec la clinique Diallo Kunda et Africa Solution and Development, a organisé le dimanche 31 décembre 2017 une journée de consultations gratuites et de remise de vivres à Badalabougou “Guériboubougou”. Il s’agissait, pour les initiateurs, d’apporter leur soutien à ces populations démunies de la Commune V.

Créée dans le but de venir en aide à ses prochains, l’association “Malien sans frontière” a officiellement lancé ses activités le dimanche 31 décembre 2017. Elle a choisi Guériboubougou pour faire parler son cœur à travers une journée de consultations gratuites et de remise de vivres. C’était en présence de plusieurs membres de l’association, des bénévoles et partenaires.

Guériboubougou est une communauté qui ne profite pas des services sociaux de base à cause de la faiblesse du revenu de ses habitants. “Nous avons décidé de venir à Badalabougou-Guériboubougou pour apporter à cette population des vivres et faire des consultations gratuites à l’initiative du président de l’association qui est un enfant du quartier”, a déclaré Mme Diallo Fanta Konaté, membre de l’association.

“Malien sans frontière” ne compte pas s’arrêter là. L’association prévoit d’autres activités pour venir en aide aux plus nécessiteux. “C’est un devoir pour moi, connaissant la réalité de cette communauté, de lui apporter mon aide. C’est juste un début. Nous comptons élargir cette initiative à d’autres quartiers de la capitale voire d’autres régions du Mali”, a assuré Idy Bathily, président de “Malien sans frontière”.

En plus de la consultation gratuite, l’association a pris en charge les frais d’ordonnance. Elle compte sur le soutien de chacun.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative et invité d’autres bonnes volontés à suivre son exemple. “Nous n’avions jamais vu avant aujourd’hui ce genre d’initiative. Nous sommes vraiment contents de ce geste, si d’autres personnes de bonne volonté peuvent faire de même, ce sera bien”, a lancé Wassa Haïdara, habitante de Guériboubougou.

Youssouf Coulibaly

