Une importante délégation de l’Association Sabouniuma de Nevers (France) a séjourné au Mali du 20 octobre au 04 novembre 2017. Pendant leur séjour, l’ancienne gloire du basket féminin (AS Réal et Aigles) Mme Nènè Guissé Dagonneau et ses amis de Nevers (Mme Arnoud Sylvie, M. Dupret Jean Pierre et M. Dagonneau Emmanuel) ont mené d’intenses activités socio-humanitaires à Bamako et à Gouana. «Une journée mémorable» ! C’est le commentaire d’un enseignant le 31 octobre 2017.

Ce jour, des membres de l’Association Sabouniuma de Nevers (France) étaient dans les murs de l’École TOM-TOUTI de Lafiabougou-Bougoudanin (Commune IV du District de Bamako). Un établissement privé qui accueille de nombreux enfants issus de milieux défavorisés. Et cela du Jardin d’enfants à la 7e Année (second cycle ouvert cette année scolaire 2017-2018).

En compagnie de la promotrice et de la direction de l’école, les hôtes venus de Nevers ont visité le jardin d’enfants, le fondamental et la classe de 7e année (la seule du second cycle pour le moment).

«Franchement, nous ne saurons jamais comment remercier Nènè et ses camarades de Sabouniuma. Depuis 2015, nous bénéficions régulièrement des appuis de cette noble association à travers des dons de fournitures, de matériels didactiques, des jouets… Cela est extrêmement important pour une école comme Tom-Touti implantée dans un quartier où certains parents parviennent à peine à payer des fournitures pour leurs enfants à plus forte raison les frais de scolarité», a déclaré Mme Sidibé Fanta Sian Traoré, promotrice du groupe scolaire Tom-Touti.

«Nous sommes émus et impressionnés par le courage de ces enfants. On sent en eux la volonté d’apprendre malgré les conditions difficiles d’apprendre. Dans nos écoles, en France, les enfants ont toutes les commodités pour mieux apprendre. Mais ils traînent les pieds. Ici, ils n’ont presque rien, mais ils se battent pour réussir», a déclaré Mme Nènè Guissé Dagonneau, présidente de Sabouniuma.

Des vidéos ont été faites pour être présentées dans des écoles de Nevers afin de permettre aux écoliers de voir la chance qu’ils ont en découvrant la réalité dans de nombreuses écoles maliennes. «C’est l’aboutissement du projet de Néné. Tous ses efforts sont aujourd’hui récompensés. Profitez bien de tous ces beaux moments. Nous sommes de tout cœur avec vous. Bonjour aux correspondants de la part de nos élèves», a réagi sur les réseaux sociaux, Mme Sylvie Ansel, une enseignante dont la classe a été jumelée à une de Tom-Touti pendant une année scolaire.

L’ancienne gloire du basket féminin (AS Réal et Aigles) Nènè Guissé Dagonneau et ses amis de Nevers (Mme Arnoud Sylvie, M. Dupret Jean Pierre et M. Dagonneau Emmanuel) sont arrivés les bras chargés de cadeaux (matériels didactiques, fournitures scolaires, jouets, habits…). Inutile de dire que les enfants, les monitrices et les enseignants ainsi que la direction étaient aux anges. La visite a pris fin par un cocktail offert par la direction de Tom-Touti. Les visiteurs ont bien dégusté nos jus (gingembre et dablenin) ainsi que des patates frites.

