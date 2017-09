Cinq (05) tonnes de riz et de 1000 kits scolaires pour une valeur de 20 millions de francs CFA, ce sont les dons que l’Institution de micro finance Kafo Jiginew a offert aux veuves et orphelins de militaires et paramilitaires. La cĂ©rĂ©monie de la remise de ces dons s’est dĂ©roulĂ©e, le jeudi 07 Septembre 2017, dans la cour du camp de la Garde nationale, en prĂ©sence des reprĂ©sentants de plusieurs dĂ©partements ministĂ©riels ; du Directeur du Service social des armĂ©es, le Colonel SamakĂ© MariĂ©tou DembĂ©lĂ©Â ; du Directeur gĂ©nĂ©ral de la Kafo Jiginew, David Dao et son prĂ©sident du Conseil d’administration, Karim KonatĂ©Â ; des bĂ©nĂ©ficiaires et ainsi que plusieurs autres personnalitĂ©s. Â

A retenir que cette remise de dons composĂ©s de cinq tonnes de riz et de 1000 kits scolaires pour une valeur de 20 millions de francs CFA s’inscrit dans le cadre des activitĂ©s du trentiĂšme anniversaire de la Kafo Jiginew sous le parrainage du ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privĂ©, Konimba SidibĂ©. Disons qu’à travers ces dons, Kafo Jiginew veut marquer son soutien Ă la vaillante armĂ©e malienne ; apporter son appui matĂ©riel et moral aux familles des soldats tombĂ©s sur le champ de l’honneur ; contribuer Ă la chaine de solidaritĂ© nationale nouĂ©e Ă l’endroit des familles des soldats qui ont perdu la vie en voulant sauver la patrie contre le pĂ©ril terroriste ; dĂ©montrer son engagement patriotique et citoyen pour la cause nationale et enfin valoriser davantage sa mission sociale en tant qu’acteur majeur de la finance sociale et solidaire.

Selon le Directeur gĂ©nĂ©ral de la Kafo Jiginew, David Dao, ces dons de kits scolaires comprennent des fournitures scolaires pour les enfants car nous sommes Ă la veille de la rentrĂ©e scolaire qui est un moment de grandes dĂ©penses pour l’école ; les cĂ©rĂ©ales pour les familles car la pĂ©riode actuelle de l’annĂ©e, appelĂ©e souvent « pĂ©riode de soudure » est marquĂ©e souvent par le dĂ©ficit alimentaire et les tissus du trentenaire pour l’habillement afin que les membres des diffĂ©rentes familles s’habillent et participent Ă la fĂȘte du trentenaire de Kafo Jiginew. « Kafo Jiginew est trĂšs fiĂšre d’accompagner la vaillante armĂ©e malienne en apportant ces modestes dons aux familles de nos braves soldats tombĂ©s sur le champ d’honneur », a dit le DG David Dao avec des Ă©motions et de souhaiter qu’on ne doit pas les oublier. « Car nous sommes lĂ aujourd’hui parce qu’eux ont acceptĂ© de ne pas ĂȘtre lĂ . Nous ne vivons qu’une seule fois sur cette terre et eux ont acceptĂ© de faire le sacrifice ultime pour que le Mali, notre pays continue Ă exister », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, il a signalĂ© que beaucoup de militaires comptent parmi les clients membres de Kafo Jiginew et bĂ©nĂ©ficient de ses services tant Ă Bamako qu’à l’intĂ©rieur du pays. « A la date d’aujourd’hui, l’encours de crĂ©dit aux militaires au niveau de nos diffĂ©rentes agences est de plus de 1 milliard de francs CFA accordĂ© Ă plus de 2500 soldats », a dĂ©voilĂ© le DG Dao. Il s’est dit heureux, c’est pourquoi il a fĂ©licitĂ© et remerciĂ© l’armĂ©e pour la confiance et pour le bon dĂ©roulement de ces crĂ©dits qui se remboursent convenablement Ă bonne date pour la plupart. A ses dires, la Kafo Jiginew est fiĂšre de ce partenariat avec l’armĂ©e qui lui permet de participer Ă la satisfaction des besoins financiers de nos braves soldats. « Nous osons espĂ©rer sur une arrivĂ©e prochaine massive des militaires au sein de nos guichets et nous vous rassurons d’ores et dĂ©jĂ de la qualitĂ© de nos services », a-t-il souhaitĂ©.

Pour le Directeur du Service social des armĂ©es, le Colonel SamakĂ© MariĂ©tou DembĂ©lĂ©, ce geste de la Kafo Jiginew est salutaire et servira Ă un rehaussement moral de ces enfants orphelins et un encouragement pour la reprise des chemins des Ă©coles ; il permettra une attĂ©nuation des changes fondamentales des familles. Elle a profitĂ©e de l’occasion pour adresser ses sincĂšres remerciements au DG David Dao et son staff pour leur esprit d’entraide et de solidaritĂ©. « Je voulais vous assurer que ces dons feront l’objet d’une gestion judicieuse », a-t-elle rassurĂ©.

Il est Ă souligner que la Kafo Jiginew est la plus grande institution de microfinance au Mali, crĂ©Ă©e en octobre 1987 et s’est assignĂ© comme mission d’offrir des produits et services financiers aux populations dĂ©munies pour l’amĂ©lioration de leurs conditions de vie. Avec sa position qui lui vaut d’occuper aujourd’hui 40% du secteur microfinance de notre pays, la Kafo a comme vision d’assurer l’inclusion financiĂšre par une bancarisation de masse dans notre pays. Ainsi, notons que la Kafo Jiginew emploie 702 travailleurs salariĂ©s avec 153 guichets ; 391000 clients membres ; un encours dĂ©pĂŽts de 33,4 milliards de francs CFA ; un encours crĂ©dits de 33 milliards de francs CFA ; des fonds propres de 9,1 milliards de francs CFA et avec un total bilan de 48,7 milliards de francs CFA.

Seydou Karamoko KONE