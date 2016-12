Welcome! Log into your account

Refusant catégoriquement, le directeur régional de SOMAGEP Mopti, Mahamadou Camara, fut relevé en octobre 2016 et remplacé par le chef d’agence de Djélibougou (Bamako) en l’occurrence Kalifa Cissé. Désormais, l’insoumis Camara est muté à la direction générale des ressources humaines. D’après une source proche de ladite société, la facture d’eau et prise en charge à 100% par la direction générale, par contre, celle relative à l’électricité est ponctionnée sur le salaire du directeur à hauteur de 10%. Cette faveur ferait partie des avantages liés à certains postes de responsabilité. Camara qui a voulu en abuser a appris à ses dépens.

La direction générale de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA) sise à Bamako, a pris une décision demandant à tous les directeurs régionaux de contribuer au payement de leur facture d’électricité à hauteur de 10% dans le but de les inciter à être raisonnable dans leur consommation. Dans un premier temps, tous les directeurs régionaux s’étaient pliés à cette mesure. Mais plus tard, ceux de Mopti, de Sikasso et de Kayes s’en étaient rebellés. À coup de menace, les deux derniers ont fini par faire preuve de soumission par peur de perdre leur poste.

