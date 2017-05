Nos papas et nos mamans se sont révoltés contre le colon. Beaucoup ont sacrifié leur vie. Plus tard, nous nous sommes soulevés pour que le Mali retrouve la démocratie. Beaucoup ont sacrifié leur vie.

C’est grâce à nos traditions, nos valeurs, notre culture, notre intégrité morale, que nous, Soudanaises, Soudanais, Maliennes et Maliens, avons pu garder la tête haute, malgré l’oppression, malgré l’adversité. Nous portions un idéal. Nous souhaitions la liberté, le bien-être, la dignité, le bonheur. Où en sommes-nous aujourd’hui, en 2017 ? À quoi ont servi tous ces sacrifices, tout ce sang versé, tout ce patriotisme ? Qu’avons-nous fait de tout cet héritage, de cet idéal ?

Et nos dirigeants successifs, qu’ont-ils fait de tout cet héritage, de cet idéal ? Qu’ont-ils fait du respect dû à l’autre et de l’intégrité morale, valeurs sur lesquelles notre culture a toujours reposé ? Regardons-les les yeux dans les yeux. Et nous, qu’avons nous fait de nos valeurs, de notre culture, de nos traditions, de notre intégrité morale ? Regardons-nous les yeux dans les yeux.

Réfléchissons. Analysons avec objectivité notre mode de vie actuel. Analysons notre fonctionnement quotidien personnel. N’ayons pas peur de regarder notre propre vérité. Si certaines pratiques d’un autre âge sont à bannir, c’est le respect de nos meilleures traditions, de nos meilleures valeurs, qui nous fera progresser. Évoluons vers un Mali moderne, mais respectons ce que nos ancêtres ont déposé dans le fond de nos cœurs et de nos esprits. Notre fraternité, notre souci de partager, notre cohésion sociale, notre droiture morale, sont les valeurs qui ont fait la grandeur de notre société malienne. Posons-nous les bonnes questions afin d’aller vers le meilleur, pour nous-mêmes et les autres. Pour aller de l’avant, on ne peut pas nourrir un pied et laisser l’autre. Nous sommes ce que nous mangeons.

Habib DEMBELE, Guimba National