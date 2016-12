Nous sommes à quelques encablures de cette grande rencontre historique pour le Mali qui accueille cet évènement pour la deuxième fois (2005 et en janvier prochain). L’Agence de Cession Immobilière (ACI) est à pied d’œuvre pour accompagner le sommet de la plus belle des manières. Cette volonté de l’Agence est plus visible aujourd’hui à travers le travail d’Hercule qu’elle abat de façon quotidienne.

Le 27ème sommet Afrique-France avance à grands pas et l’ACI ne compte pas rester en marge de ce grand rendez-vous qui fera de notre pays, le Mali, la vitrine du monde. Pendant les deux jours que durera la rencontre (13 et 14 janvier 2017), tous les regards, ceux d’ici et d’ailleurs, seront braqués sur le nouveau visage qu’offrira le Mali.

En attendant, l’ACI, fidèle à sa réputation de grande bâtisseuse, s’est donné pour ambition de contribuer à la réussite du sommet à travers la réalisation d’infrastructures structurantes. Des infrastructures de référence sur tous les plans et prêtes à accueillir les hôtes de tous les horizons. Jamais le manque d’infrastructures ne se posera au cours du sommet Afrique-France, rassurent les responsables de l’Agence. Pour relever ce défi, l’ACI a confié à Ecosystem la conception et la construction de 14 villas luxueuses « clés en main », destinées à héberger les chefs d’Etat qui prendront part au sommet. A ce jour, personne n’ignore les gros efforts qui sont en train d’être consentis dans ce sens. Ces efforts, faut-il le préciser, sont visibles partout à Bamako.

En effet, pour l’atteinte de ses objectifs, l’ACI contribue à l’embellissement de la ville de Bamako via l’aménagement des espaces verts, la réalisation des feux tricolores, mais surtout la construction de 14 villas haut standing dans la zone de l’ex-Base B à lui confier par l’Etat à travers une convention de maîtrise d’ouvrage délégué. Ce complexe est entièrement aménagé avec des équipements sophistiqués (station d’épuration, système de vidéo surveillance…) et un mobilier raffiné, dans un design alliant harmonieusement les styles italien et malien.

Ces villas, destinées à l’hébergement des chefs d’Etat et de gouvernement, viendront accroître et améliorer les capacités d’accueil et d’hébergement des hôtes de marque attendus à cet événement de grande envergure.

Mai Diallo

Maliflash Infos