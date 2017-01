La Coalition des alternatives africaines dette et développement du Mali (CAD-Mali) organise, du 7 au 8 janvier 2017, la 12ème édition du Forum des peuples en contrepoint au 27ème sommet Afrique-France. L’annonce a été faite le 19 décembre 2016 lors d’une conférence de presse animée par Issa Kamissoko, Président de la CAD-Mali. Placée sous le thème « Les peuples du Sud exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les Etats africains», la 12ème édition du Forum des peuples se tiendra à Ouélessébougou. En attendant que les autres partenaires se signalent, la direction de la CAD-Mali a annoncé que l’édition de cette année sera organisée en partenariat avec Oxfam Belgique et Cndcd. Partie intégrante du Forum social africain et du Forum social mondial, le Forum des peuples se donne la spécificité de se tenir chaque année en contrepoint au sommet du G20. Cependant, cette année, de façon spécifique, il se tiendra en contrepoint au 27ème sommet Afrique-France, comme ce fut le cas lors de la précédente édition du sommet entre l’Afrique et la France que notre pays a eu à abriter en 2005.

La Rédaction